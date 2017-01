Orădenii au protestat împotriva legii grațierii

Oamenii s-au strâns în Piața Unirii în jurul orei 17:00 și au protestat pașnic cu pancarte și lozinci anti Guvern. În același timp au avult loc manifestări de protest în mai multe orașe din țară: București, Cluj, Timișoara, Iași. La protestul din București a luat parte și președintele țării, Klaus Iohannis.

„Am fost în Piaţa Universităţii, alături de miile de români, ca să-mi arăt indignarea. O gaşcă de oameni politici cu probleme penale vrea să schimbe legislaţia din România, vrea să slăbească statul de drept. Or, aşa ceva nu se poate admite! Este inadmisibil să se schimbe legislaţia şi zeci, sute de politicieni certaţi cu legea să se găsească cu dosarele curate şi să continue fărădelegile. Românii, pe bună dreptate, sunt indignaţi”, a declarat președintele României.

La protestele din Oradea au luat parte și membrii USR Bihor, Silviu Dehelean și avocatul Cristian Rusu.

Informații prezentate pe pagina de socializare Facebook în urma căreia s-au mobilizat orădenii:

„*Guvernul va adopta miercuri, conform mai multor surse, Ordonanta de Urgenta cu modificari importante in legislatia penala.

*Vor putea fi gratiate pedepse si dezincriminate fapte fara dezbatere publica (2200 de dosare DNA sunt, de exemplu, pentru abuzul in serviciu, vizat de ordonanta). Totul fara consultarea CSM.

*Acum multi ani nu existau politicieni anchetati sau condamnati. Daca erai un amarat mort de foame care fura o paine, riscai ani de puscarie. Daca erai parlamentar si furai organizat un hotel, o fabrica sau primeai un million de dolari mita, riscul era aproape 0.

*Suntem, dupa niste ani de greoaie evolutie, in punctual in care ne putem intoarce in timp. Evolutia nu e garantata, ea poate fi stearsa cu o simpla ordonanta de urgenta semnata de cateva marionette ale unor partied si grupuri organizate ajunse la putere.

*Toata munca unor procurori, judecatori, ong-uri independente poate fi aruncata la gunoi. Averile inculpatilor, mare parte luate din buzunarul vostru, vor ramane automat in buzunarul lor.

*Pe langa problemele astea, deja au fost anulate cateva reforme care aveau legatura directa cu viitorul nostru: in Invatamant sau reforma din Sanatate inceputa de ministrul Vlad Voiculescu. Institutii precum CNA sau Avocatul Poporului sunt total subordonate si functioneaza doar pentru interesele Lor.

(La Sanatate, reforma începuta de ministrul Vlad Voiculescu privind managementul spitalelor mai are o sansa în Camera Deputatilor unde se va da votul definitiv

in Senat OUG a fost deja respinsa.)

Democratia nu se sfarseste cu votul si instalarea unora la putere. E mult de aparat si impreuna putem sa o aparam”.