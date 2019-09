Pământul, suspendat la Toamna Orădeană

Cea mai frumoasă sărbătoare a orașului Oradea – Toamnă orădeană, va fi organizată din acest an sub denumirea de Oradea Festifall. Bugetul alocat de Primăria Oradea pentru eveniment este de aproximativ 800.000 lei, iar cel din sponsorizări, de 50.000 de euro.

Evenimentul va avea loc în perioada 3-6 octombrie în Piața Unirii și pe pietonala Vasile Alecsandri și va cuprinde muzică bună, concerte în aer liber, mâncare, distracție pentru copii și părinți și reprezentații de artă stradală.

Printre surprizele pe care organizatorii le-au pregătit pentru orădeni sunt și instalațiile „Gaia” și „Tunelul”. Gaia va fi instalată la intrarea în pasajul Vulturul Negru.

Gaia este o instalație de artă care circulă în diverse locuri ale globului, fiind creată de artistul britanic Luke Jerram. Măsurând șapte metri în diametru, Gaia redă detalii capturate de sateliții NASA deasupra Pământului la o scară fără precedent (120 dpi).

„Avem marele avantaj de a locui într-un oraș cu un centru istoric impresionant pe care ne dorim să-l punem în valoare în cele mai inedite moduri. Anul acesta, în urma unui parteneriat cu Lights On Romania, vor ajunge la Oradea cele două instalații speciale. Publicul va avea ocazia să vadă astfel Planeta noastră într-un cadru tridimensional și la o scară unică. Instalația este acompaniată de o compoziție muzicală care aparține câștigătorului premiului BAFTA, Dan Jones. Cea de-a doua instalație aparține artistului român Silviu Ciora, un talentat sculptor explorator din Cluj-Napoca, și simbolizează un traseu inițiatic prin lumină și culoare. Aceasta are formă hexagonală și va fi amplasată în Piața Unirii”, a anunțat Mihai Jurca, președintele Asociației pentru Promovarea Turismului în Oradea și regiune (APTOR).

Timp de 4 zile, centrul istoric al orașului va prinde viață cu ajutorul unor personaje interpretate de artiști stradali din România, Belgia, Italia și Olanda. Forfota actelor stradale va începe zilnic de la ora 14.30. Orădenii se vor putea întâlni cu personaje pe picioroange, o cutie muzicală gigant (un pian și o balerină), un trubadur și un alai de instrumentiști.

Loc de joacă pentru copii

Cei mici vor avea un spațiu de joacă amenajat în jurul statuii Regelui Ferdinand din Piața Unirii.

Creativitatea și imaginația celor mici va fi pusă la încercare în cadrul atelierelor și jocurilor interactive, iar toboganele, bazinul cu bile, baloanele colorate și sesiunile de pictură pe față vor aduce multe zâmbete în festival.

Părinții se vor putea bucura și ei în voie de toate atracțiile evenimentului, având posibilitatea de a-i lăsa, contra cost, pe cei mici în siguranță la joacă, într-un spațiu delimitat și supravegheat de personal calificat.

Mâncare bună

Vizitatorii vor găsi în cadrul festivalului și preparate gustoase, pe placul lor, la cele 30 de standuri și food-truck-uri. În cadrul festivalului, vor fi prezenți și producători locali așezați pe 25 de standuri.

De la mâncare tradițională, burgeri suculenți, hot-dog secuiesc, pita-n porc a la Meatic, vinrui alese, sau preparate din pește, până la clătite și waffe, selecția gastronomică va cuprinde bunătăți de gustat și de savurat pentru toți gurmanzii.

„O noutate absolută în peisajul cuinar românesc este somonul afumat de Castelul Brutarilor, la care am adăugat preparate din pește de la sushi Point, dulciurile Chocodeli by Zobuian și alte bunătăți care mai de care mai apetisante și gustoase așteaptă să fie încercate de cei care ne vor trece pragul”, a mai spus Mihai Jurca.

Două scene, muzică live

Totodată, muzica bună va însoți orădenii pe tot parcursul festivalului, la cele două scene: principală (Piața Unirii) și Live Nouveau (pietonala Alecsandri).

Amplasată în fața Teatrului Arcadia, scena Live Nouveau va găzdui opt concerte, câte două în fiecare zi, dintre care unul susținut de trupe locale înscris într-un concurs lansat de Primăria Oradea.

Decorul este sub forma unui zid de graffiti de 7, 5 m înălțime. La scena din Piața Unirii sunt planificate șase concerte cu artiști și trupe consacrate din România. Dacă ziua de joi este dedicată talentelor locale, de vineri până duminică pe scena din Piața Unirii vor urca The Rock (o trupă tribut AC/DC), Vama, 3SudEst, Smiley, Mihail și The Motans. Spectacolul se va încheia cu un spectacol de artificii, în seara lui 6 octombrie, imediat după concertul The Motans.

ORADEA Festivall este un eveniment organizat de Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune (Visit Oradea) și Primăria Municipiului Oradea.

Program Oradea Festivall 2019 – Toamna Orădeană

Joi, 3 octombrie

– 20.30 – 22.00 – Artiști și trupe locale

Vineri, 4 otombrie

– 20.30 – The Rock

21.30 – Vama

Sâmbătă, 5 octombrie

20.30 – 3SudEst

21.30 – Smiley

Duminică, 6 octombrie

20.30 – Mihail

21.30 – The Motans

22.30 – Spectacol de artificii