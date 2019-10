Pasaj subteran spre legătura cu autostrada: drum pe sub Centură și calea ferată

Noul drum de legătură va fi efectuat între nodul rutier din Ioșia, care va avea legături către Sântandrei, Centură Sântandrei, Oradea și Centura Oradea și strada Meșteșugarilor. Pentru a nu afecta traficul de pe Centura Oradea, accesul va fi făcut printr-un pasaj subteran, care va trece pe sub Centură și pe sub calea ferată Oradea-Arad, dar și pe sub noul drum de legătură dintre Oradea și Sântandrei (strada Corneliu Baba).

Noul pasaj are ca scop accesul rapid dinspre autostradă către zona Ioșia, Calea Aradului și bulevardul Tudor Vladimirescu.

Potrivit primarului, pasajul subteran va avea o lățime de aproximativ 10 metri, din care 7,80 vor fi dedicați carosabilului, urmând a fi amenajate și 2 trotuare a câte 1,10 metri fiecare. Regimul de înălțime va fi de cel puțin 5 metri, astfel că pasajul va putea prelua și traficul greu.

Edilul estimează că proiectul va fi finalizat până la finalul acestui an, iar cel mai târziu la 1 martie va putea fi aprobat în Consiliul Local Oradea. „Lucrările ar urma să înceapă cel târziu în anul 2021, în paralel cu lucrarea de legătură între Oradea și autostradă să facem și această lucrare în așa fel încât să fim foarte bine conectați”, precizează Bolojan.