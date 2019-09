Pașc acuză un sabotaj la Aeroportul Oradea: “Pasztor mi-a interzis să vorbesc cu companiile”

La doi ani după ce Aeroportul Oradea a rămas, practic, fără curse externe regulate, după retragerea Ryanair și Blue Air, iată că fostul director, Gheorghe Pașc, alege să vorbească, abia după ce și-a depus, recent, mandatul. Pașc vine să confirme o teză lansată de Opoziția PNL de la Consiliul Județean, și anume că președintele UDMR de la Județ, Pasztor Sandor, nu face ceea ce trebuie pentru dezvoltarea Aeroportului Oradea, în folosul concurenței din Debrețin!

Pașc afirmă că în luna iunie, după în ședința de plen a Consiliului Județean afirmase că poartă discuții cu patru operatori aerieni, pentru readucerea curselor externe pe Aeroportul Oradea, președintele Pasztor Sandor l-a chemat la prezidiu. Și, în mod șocant, i-ar fi cerut să nu mai poarte discuții cu Wizz Air și cu Ryanair!

“I-am spus cu ce companii port discuții. Iar dumnealui mi-a spus următoarele: «Cât timp eu sunt președinte, vă interzic să mai discutați cu vreo companie aeriană». L-am întrebat de ce. Mi-a spus: «Pentru că așa trebuie». Lângă mine era dl Bimbo. I-am transmis că este contractul meu de mandat să discut cu operatorii. Atunci mi-a spus: «Vă interzic să discutați cu Wizz Air și Ryanair. Puteți discuta cu Tarom sau cu celelelate». Și a plecat. I-am spus d-lui Bimbo că, în condițiile acestea, eu nu pot să îmi îndeplinesc mandatul și îmi depun mandatul”, relatează Pașc.



Fostul manager de la Aeroport a continuat să relateze cum că, a doua zi după discuția cu Pasztor Sandor, președintele Consiliului de Administrație de la Aeroport, Bimbo Szuhai Tibor, a încercat să-l îmbuneze. A doua zi, dl. Bimbo mi-a spus: «dle director, v-ați supărat degeaba. Dl. președinte a zis în sensul de a-i spune mereu cu cine discutați». Dar eu trebuie să îi cer aprobare să discut cu companiile aeriene? Nu scrie nicăieri așa ceva. Eu discut cu Consiliul Județean prin Consiliul de Administrație, nu sunt angajatul Județului, ci angajatul CA. Pe dl Bimbo l-am informat permanent cu ce companie discut. Însă eu am înțeles foarte clar, deci nu am voie să discut cu companiile aeriene. Dar de ce? Nu înțeleg. Abia acum poate îmi dau seama că ceea ce apare în presă, că ăsta este lucrul… Că Oradea nu trebuie să aibă zboruri. Asta fost în iunie. După aceea, nu a trecut mult timp și apare ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație pentru luna iulie. Am văzut acolo aprobarea procedurii pentru selecția noului director al Aeroportului”, a relatat Pașc motivele pentru care a preferat să își depună mandatul, la finalul lunii iulie, cu trei luni înainte să îl expire mandatul, la termen.

Tot Gheorghe Pașc a relatat cum compania UTI București, care lucrează (sau mai bine spus nu lucrează pentru finalizarea noului terminal de pasageri de la Aeorport) a fost tratată preferențial de Consiliul Județean. Chit că el, ca director, hotărâse aplicarea penalităților, încă de anul trecut. Noul terminal de pasageri trebuia finalizat încă din toamna anului trecut și, iată, nici până acum nu este gata!

Concurs cu cântec, la Aeroport

În urma demisiei lui Pașc, care, de altfel împlinise și vârsta de pensionare, Consiliul de Administrație a Aeroportului Oradea a organizat un nou concurs. Două dosare au fost respinse și unul singur a fost admis: cel al Cristinei Antik, soția judecătorului Antik Levente, fostă contabilă de școală și la Aeroport, cu ani în urmă. Primarul Ilie Bolojan a acuzat iresponsaibilitate din partea conducătorilor Consiliului Județean, prin modul de organizare a acestui concurs și a cerut deja organizarea unui nou concurs, în urma căruia la șefia Aeroportului Oradea să vină un adevărat profesionist în managementul aviației civile.