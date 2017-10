Patricia, simbol pentru Oradea

Dacă e ziua Oradiei, e şi ziua Patriciei. O fetiţă care ar fi împlinit în 12 octombrie vârsta de 13 ani. Nu a mai apucat întrucât a decedat după ce a gustat cu linguriţa un strop de prăjitură cremes.

Dusă la spital, ignorată, după cum arată părinţii, ca şi gravitate a cazului de medicii de la fostul spital de boli infecţioase, Patricia a murit. Avea doar 5 anişori.

Cu aceeaşi mare durere în suflet, părinţii continuă să lupte cu o justiţie pe care o consideră nedreaptă, după cum transmit pe reţeaua de socializare Facebook:

”Astăzi ar fi fost Ziua Ei, a Patriciei. Ar fi implinit 13 ani, dar din cauza unor doctoriţe iresponsabile, Patricia a murit acum 7 ani, la vârsta de 5 anişori şi nici până acum criminalele nu au fost închise, pentru că Justiţia e oarbă. Judecătorii consideră că Patricia e vinovată de moartea ei, de faptul că a mâncat o linguriţă de cremes infestat cu Salmonella. Într-o bună zi cei vinovaţi de moartea acestui îngeraş vor plăti, chiar dacă nu va fi în faţa judecătorilor, va fi în faţa unui Judecător Suprem, adică în faţa lui Dumnezeu!”.

Mama ne-a spus că surioara şi frăţiorul Patriciei (Francesca şi Casian) i-au pregătit câte un desen: „E o zi în care, intr-un fel, ma întorc în timp, ma gândeam pe drumul pana la mormânt ca daca cineva mi-ar putea îndeplini o singură dorință, as vrea sa pot da timpul inapoi si sa fac cumva ca Patri sa fie in viata , sa fim o familie completa Francesca si Casian i-au pregătit câte un desen, e o zi in care , intr-un fel , ma întorc în timp, ma gândeam pe drumul pana la mormânt ca daca cineva mi-ar putea îndeplini o singură dorință, as vrea sa pot da timpul inapoi si sa fac cumva ca Patri sa fie in viata, sa fim o familie completa”.