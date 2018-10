Pe catwalk în Milano

Creatori celebri, vedete şi experţi în materie de fashion participă la defilările care vor avea loc în oraşul italian. Mari case de mosă vor prezenta ce trebuie să poarte copiii care vor să fie în trend în sezonul următor de primăvară-vară.

În premieră la acest eveniment vor participa şi şase modele de la Şcoala de Prinţi şi Prinţese „Gift of Beauty” din Oradea.

Cel mai mic model orădean care a defina în prezentările de modă va fi Alesia Berce de numai cinci ani. Alaturi de Alesia vor păşi pe catwalk-ul de la Milano şi Alexandra Moisa – câştigătoarea Grand Prix Little Miss Galaxy România 2018, Carla Negruţ – Best Princess of the World 2018, Ariana Mihuţa, Serac Daria şi Darius Tomescu.