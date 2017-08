Peste 330 000 de petrecăreți la Untold 2017

Peste 330 000 de persoane au intrat pe tărâmul magic al festivalului Untold 2017 și au dansat până în zorii zilelor pe muzica celor mai buni DJ din lume.

Ultima zi a reunit peste 86 000 de festivalieri, care nu s-au lăsat alungați nici de ploaia care s-a abătut asupra Clujului. Pe scena principală din Cluj Arena, intitulată Dragon’s Nest, au urcat în a patra zi a festivalului, Golan, Alma, Example & DJ Wire, John Newman, Alan Walker, Afrojack, Martin Garrix și Steve Aoki. Pe celelalte scene au concertat alți peste 40 de artiști printre care Jamie Jones, Steve Lawler, Andy C, Pendulum, etc.



Stadion blocat

Reprezentația cu cea mai mare audiență a fost, și în acest an, a lui Armin van Buuren. Cu aproximativ o oră înainte ca acesta să urce pe scenă, intrările în Cluj Arena au fost blocate din cauză că stadionul era arhiplin. Peste 80 000 de petrecăreți se aflau pe stadion în jurul ore 03:00, atunci când DJ-ul olandez a urcat pe scenă. Acesta și-a încântat fanii timp de 5 ore, până la ora 08 dimineața, atunci când a îngenunchet în fața a peste 40 000 de fani și a spus pe românește: „România, vă iubesc!”.

Artiștii prezenți la cea de-a treia ediție Untold au ridicat în slăvi festivalul:

Armin van Buuren – „Nu știu ce s-a întâmplat, însă după doar trei ani Untold este unul dintre cele mai mari și bune festivaluri din lume.”

Dimitri Vegas & Like Mike – „Am urcat pe scena principală la fiecare ediție a festivalului UNTOLD. Este incredibil cu câtă energie pozitivă și cu câtă bucurie suntem primiți de fiecare dată aici. Publicul este impresionant și vrem să vă spunem că festivalul UNTOLD se află în topul evenimentelor noastre preferate. În fiecare an suntem nerăbdatori să ajungem aici”.

Tinie Tempah – „Este o nebunie curată ce se întâmplă de fiecare dată când ajung pe scena festivalului UNTOLD. Este incredibil câtă energie pozitivă primesc din partea publicului și a fanilor din România. Abia aștept să mă reîntorc.”

Steve Aoki – „Este incredibil ce se întâmplă aici. Toți marii artiști îmi spun de-a lungul anului, că există în România, cel mai bun festival și am fost atât de curios și nerăbdător să ajung aici. Pentru mine și pentru mulți alți artiști, UNTOLD este cel mai tare și cel mai bun festival din lume.”

Martin Garrix – „Mi-a fost un dor incredibil de voi”

Afrojack – „Sunteți cel mai tare public din întreaga lume și eu nu prea spun lucrurile astea. Sunteți incredibili!”

Sunnery James & Ryan Marciano – „Este cel mai bun festival din an pentru noi și oriunde ne ducem le spunem tuturor artiștilor cu care ne intalnim, că există în România, la Cluj, unul dintre cele mai bune festivaluri din lume. Este incredibil de frumos ce se întâmplă aici.”

Hurts – „România e ca și casa noastră pentru noi. Ne simțim incredibil alături de publicul de aici. Dacă vreodată cineva ne va invita, de exemplu, să compunem imnul Echipei Naționale de Fotbal a României, o să acceptăm cu mare placere.”

MØ – „Sunt atât de încântată că am șansa să urc pe scena festivalului UNTOLD. Sunt pentru prima dată în România, însă am auzit de la mai mulți artisti că festivalul este incredibil și că publicul din România este foarte călduros.”

Dannic – „Untold poate deveni un serios competitor pentru Tomorrowland.”