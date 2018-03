Pinocchio îi aşteaptă pe copii la Arcadia

Nu doar pentru că este una dintre cele mai reprezentative poveşti, nu numai pentru faptul că reprezintă o lecţie importantă pentru cei mici, dar spectacolul „Pinocchio”, după Carlo Collodi, care va avea premiera sâmbătă, de la orele 11:00 și 13:00, la Sala Arcadia, va fi un succes garantat de bucuria cu care a fost făcut acest spectacol, de scenografia în care actorii se simt extraordinar, de muzica şi coregrafia care te duc într-o lume de poveste şi de păpuşile deosebit de frumoase şi de expresive. Efervescenţa de creaţie şi pasiunea cu care a muncit întreaga echipă este o garanţie a unui spectacol reuşit.

Directorul artistic al Trupei Arcadia, Florian Silaghi, punctează faptul că Pinocchio este o poveste reprezentativă atât pentru teatrul de păpuşi cât şi pentru complexitatea şi mesajul poveştii referitor la comportamentul copiilor. Aceştia trebuie să îşi asculte părinţii, să nu se abată de la drumul spre şcoală şi în acelaşi timp să aibă drumul iniţiatic prin care se maturizează. Cu regizoarea Adela Moldovan se află la a doua colaborare. Prima a fost la „Cenuşăreasa”, spectacolul cu cel mai mare succes la public de până acum, cu cele mai bune reacţii din partea copiiilor. Echipa este completată de scenografii acestui spectacol: artistul Marian Sandu şi artista Oriana Pelladi, din Cluj Napoca. Cei doi scenografi au reuşit să creeze în două luni, cu un efort deosebit, păpuşile şi decorul. „Avem cele mai frumoase păpuşi pe care le-a văzut vreodată scena teatrului Arcadia”, spune Florian Silaghi. Cei doi artişti au realizat aproape toate elementele de decor iar păpuşile sunt realizate din burete sculptat. Pe unele le-au îmbrăcat, le-au vopsit, le-au finisat până la cele mai mici detalii.



Cu compozitorul Nagy Lucian, un jazzman de excepţie, este la prima colaborare. Coloana sonora a piesei a fost realizată de acesta sub îndrumarea regizoarei Adela Moldovan, şi mixată de un coleg de-al său din Anglia, de Steve Brookfield.

Echipa artistică din spatele păpuşilor înseamnă şapte actori: Consuela Egyed, Zentania Lupșe, Armanca Serac, Florian Silaghi, Andrei Fazecaș, Patrick Negrean și Alexandru Pop. Coregrafia spectacolului este creată de Dimény Levente, de la teatrul maghiar. Lumea Italiei este înfăţişată prin muzică şi dans, cu salturi interesante înspre vremurile noastre.

Colaborare de succes

Pentru regizoarea Adela Moldovan, a fost important să realizeze un spectacol într-un context de care să se bucure toată lumea cu ochii, cu sufletul şi cu inima. „Spectacolul acesta l-am gândit din start să fie un spectacol de excepţie şi primul impuls pentru a-l realiza a fost să îi rog pe Marian Sandu şi pe Oriana Pelladi să colaborăm. Cu Marian Sandu am mai colaborat la două spectacole – la Arad şi la Szeged, care s-au dovedit a fi de mare succes. E adevărat că peste ceea ce am discutat iniţial, ei au venit cu mult, mult plus de frumuseţe, de inventivitate, de culoare, de ingeniozitate, în forme, în structuri şi chiar în sisteme de mânuire. A fost o bucurie. Fiecare cred că are de învăţat din această experienţă cu Marian şi Oriana, pentru că se duce totul la un alt nivel de mânuire şi apropiere de personaj.

Cu Nagy Lucian am mai colaborat la spectacolul de la Arad. Este omul care compune, cunoaşte foarte multă muzică, este omul orchestră. M-a bucurat de asemenea colaborarea cu Dimény Levente, care a realizat nişte dansuri de mare expresivitate, care aduce o culoare fantastică şi o bogăţie acestui spectacol. Nu în ultimul rând bucuria mea a fost să mă reîntâlnesc cu echipa de actori a teatrului Arcadia, pe care i-am îndrăgit deja anul trecut, şi nu mi-a trecut, şi acum îi îndrăgesc şi mai mult şi îi admir pentru puterea lor de a munci, pentru deschiderea şi talentul lor, pentru energia pe care mi-o dau de fiecare dată când mă aflu în faţa lor. Spectacolul sper să aducă bucurie tuturor pentru că are de toate, şi să îşi aducă aminte multă vreme de el. Sper să aducă o bucurie în plus părinţilor şi educatorilor, pentru că vor avea despre ce vorbi”, spune Adela Moldovan.

Pinocchio, pas cu pas

Scenograful Marian Sandu este la prima colaborare cu Trupa Arcadia. „Pentru noi este o plăcere să lucrăm la acest spectacol. Şi căldura dumneavoastră de aici am simţit-o şi asta contează foarte mult pentru noi. Contează să întâlneşti oameni deschişi, care cred în munca lor. Imaginea spectacolului ne-a interesat să fie proaspătă, să se adreseze direct copiiilor. De fiecare dată ne dorim să facem un spectacol extraordinar”, spune artistul.

Pentru actriţa Consuela Egyed experienţa cu Pinocchio a început destul de anevoios, după cum mărturiseşte, pentru că nu a mai lucrat până acum cu o marionetă. A început mai întâi printr-un workshop cu Adela Moldovan, după care a trecut la lucrul propriu zis cu marioneta, cu paşi la fel ca şi Pinocchio, câte unul, pe rând. „Sper că a ieşit ceva bun, şi oarecum sunt obligată să iasă ceva bun pentru că e foarte multă muncă de echipă în spate. În plus, copiii reacţionează şi spun ce gândesc, e foarte greu să îi prosteşti. Asta este marea noastră bucurie a păpuşarilor, reacţia copiilor atunci când sunt prinşi în poveste. Iar poveştile contează foarte mult pentru ei ca formare şi educaţie”.

Actriţa Zentania Lupșe consideră că după 12 ani de meserie s-a simţit o răsfăţată în acest spectacol pentru că personajul ei v-a arăta bine din toate punctele de vedere. „Abia aştept premiera! Abia aştept să văd reacţiile din sală!”. Actorul Patrick Negrean este la a doua producţie cu teatrul Arcadia. „Trebuie să spun că scenografia ajută enorm de mult. Îţi crează o lumea atât de frumoasă, care te ajută foarte mult ca şi actor. Altfel mă văd integrat în tot. E o senzaţie minunată”, spune cu entuziasm Patrick Negrean.

Datorită interesului crescut pentru această premieră, s-au rogramat următoarele reprezentații care vor avea loc în data de 5 aprilie, orele 17:00 şi 21 aprilie, de la orele 11:00 și 13:00, la Sala Arcadia.