Polițișt de la Vama Borș pus să se descalțe

„Omul șoselelor”, un șofer de TIR român, a povestit pe pagina sa de Facebook o întâmplare care s-a petrecut la Vama Borș. Ilie Matei „Omul Șoselelor”, este un șofer de TIR, extrem de cunoscut de colegii săi, fiind urmărit de peste 20.000 de persoane. Acesta conduce un cap tractor tip Volvo FH16 750, iar interiorul acestuia este extrem de curat.

Şoferul a povestit întâmplarea de la Vama Borș şi cum, în momentul în care vameşul care i-a cerut actele a vrut să urce în cabină pentru control, l-a pus să se descalţe: „A dat sa se urce incaltat in cabina moment in care am tipat la el….aloooo…descaltarea boss ….A tresarit exact ca babele duminica cand le ia somnul la slujba si le striga popa numele la iertarea pacatelor si vor sa-si auda dedicatia”. Șoferul a mai adăugat și că vameșul care l-a controlat era de etnie maghiară, iar în momentul în care românul l-a pus să se descalțe, i s-a adresat în limba română. „Și-a reamintit românește imediat, ba mai mult, mi-a reamintit că el este organ de control și poate face cum dorește. S-a razgandit apoi, privind adanc prin usi.”