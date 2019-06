Fostul internaţional de juniori a semnat un contract pe trei ani cu FC Hermannstadt, echipă pregătită de Costel Enache din această vară.

În Italia, Ionuţ Pop a activat la juniori şi apoi la echipa Primavera de la AS Roma, fiind împrumutat ulterior la Fidelis Andria, după care s-a transferat în Serie C la US Alessandria. Gruparea sibiană îi mai are în lot pe portarii Cătălin Căbuz şi Toma Niga.

Ionuţ Pop împlineşte 22 de ani pe 1 august.