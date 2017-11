Poveste cu un înger păzitor născută într-o noapte de iarnă la Dumbrava

Povestea paradisului oamenilor străzii de la Dumbrava a început într-o seară de iarnă. „De câte ori vorbesc despre ce se întâmplă la Dumbrava mă umplu de energie, de bucurie. Aceasta fiindcă de câte ori oferi altuia ceva, tu primeşti mai mult”, consideră omul care a preluat atribuţiile statului şi îngrijeşte de 12 ani peste 200 de oameni la Dumbrava şi Tinca.

„Mecena de la Dumbrava”, Viorel Paşca, e probabil cel mai îndreptăţit om să vorbească despre felul în care a transformat viaţa altora, tema evenimentului „11 even Experiences” din acest an. A schimbat viaţa unor oameni aflaţi în situaţii critice.

„În urmă cu 12 ani, într-o seară de iarnă, mă rugam să găsesc ce să fac cu două camere goale. Atunci am auzit la ştiri că în România doi oameni au murit de frig, din cauza gerului. Am fost surprins. Ştiam că în România oamenii mor din cauza unor incidente, din cauza unor boli, din cauza vârstei, dar nu mă gândisem că oamenii mor de frig în România. Atunci m-am gândit ce ar fi dacă aş aduce oamenii să doarmă în cele două camere goale, să nu le mai îngheţe picioarele. Am zis că dacă totuşi putem oferi condiţii mai bune decât în stradă, să încercăm. M-am gândit ce le voi da de mâncare. Mi-a fost extrem de frică. Aşa au venit primii doi oameni la Dumbrava.

Mulţumesc lui Dumnezeu că niciodată, dar niciodată, oamenii care sunt la noi nu au dus lipsă de mâncare, de bani pentru medicamente. Niciodată nu s-au culcat flămânzi. Nu fac singur ce fac – lângă mine e o echipă imensă, sunt oameni din toate colţurile ţării, români plecaţi la muncă în străinătate, care ne ajută. Aceşti oameni sunt trimişi la Dumbrava de instituţiile statului. Prima dată au fost trimişi de Spitalul Judeţean din Oradea. Apoi au trimis spitalele din Arad, Satu Mare, Braşov, Vaslui, Tulcea, Sibiu.

Dureros e că aceşti oameni nu au unde să se ducă după ce pleacă din spital. Au fost trimişi la Dumbrava oameni în comă, cu picioarele amputate, cu cancer în fază terminală. Avem oameni care până să ajungă la Dumbrava nu au mai dormit de zeci de ani într-o casă. Acum sunt 240 de oameni la Dumbrava. Dacă la început veneau 1-2 pe săptămână, acum vin 4-5 oameni pe săptămână”, spune Viorel Paşca.

Viorel Paşca a precizat că la Dumbrava, dincolo de adăpost şi de asigurarea unui tratament, încearcă să le ofere oamenilor dragoste, compasiune şi „să creăm un loc unde oamenii să se simtă ca acasă”.

„Mulţumim oamenilor care ne sprijină, celor care ne vizitează, celor cu care ne întâlnim duminica pe facebook, chiar dacă nu întotdeauna putem oferi cele mai bune veşti. Fiindcă da, la Dumbrava tot mai des opreşte ambulanţa în faţa casei. Statul nu ne-a ajutat cu niciun leu. Este adevărat că nici nu am cerut. Fiindcă ne-am gândit, înainte de toate, ce putem face noi pentru stat, înainte de a ne pune întrebarea ce poate face statul pentru noi.

Viaţa noastră la Dumbrava e plină de bucurie, în ciuda unor poveşti triste; e plină de energie ori de câte ori putem oferi oamenilor un plus de mai bine, un pic de culoare în viaţa lor, de atâtea ori ne simţim răsplătiţi. În fiecare dimineaţă ne trezim mulţumind pentru privilegiul şi onoarea de a-i putea ajuta pe aceşti oameni, iar seara punem capul pe pernă cu conştiinţa împăcată că şi azi am putut fi de folos”, a spus Viorel Paşca.

Moderatorul evenimentului, Mihaela Tatu, a ţinut să precizeze că a fost la Dumbrava şi că la o singură masă Viorel Paşca are nevoie de trei saci de cartofi pentru a-şi hrăni locatarii. Fosta vedetă TV a lăudat educaţia şi comportamentul fetelor din zona Dumbrava care se ocupă de bolnavii psihic care au un mod de manifestare greu de descris.

„L-am aplaudat pe Viorel Paşca. Dar câţi dintre noi or să se ducă la Dumbrava? Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni”, a lansat invitaţia Mihaela Tatu.