Pranic Healing-ul, metoda prin care orădenii aleg să-și echilibreze viața

Practic, vindecarea pranică este un sistem revoluționar și cuprinzător de tehnici naturale de vindecare, care folosește prana pentru a trata bolile. Este o sinteză a metodelor de vindecare ezoterice antice, care au fost redescoperite, cercetate și testate pe parcursul a zeci de ani, cu succes dovedit de fondatorul Modern Pranic Healing, Marele Maestru Choa Kok Sui .

Pentru că, curiozitatea este un dar ce trebuie folosit cu înțelepciune, echipa Pranic Healing din Oraea ne-a oferit un interviu despre misiunea lor, despre echilibru, dar și despre venirea maestrului Hector Ramos la Oradea.

Ce înseamnă Pranic Healing?

Dorina Savvidiș: Pranic Healing sau Vindecarea Pranică este cel mai avansat sistem de vindecare energetică, disponibil publicului larg. Pranic Healing provine din două cuvinte: „Prana’” care înseamnă Energie Vitală și ’„Healing’’ care înseamnă vindecare.

Pranic Healing este o terapie complementară,fără atingere fizică, și care folosește prana pentru a vindeca o gamă largă de boli fizice și psihice. Vindecarea pranică se diferențiază de alte tehnici de vindecare printr-un mod de abordare sistematic și științific.

Fondatorul Pranic Healing este GRAND MASTER CHOA KOK SUI. Acesta a fost un lector și autor internațional, al cărui stil simplu și direct contrastează cu anvergura puternică a tehnicilor de vindecare energetică pe care le-a promovat. A fost președinte-fondator al Institutului pentru Studii Interioare din Manila, al Fundației Mondiale de Vindecare Pranică și Fondatorul MCKS Arhatic Yoga Ashram în Pune, India.

Cu ce îi poate ajuta Pranic Healing-ul și implicit Asociația pe oameni?

D.S.: Cu ajutorul Vindecării Pranice, suntem capabili să detectăm problemele și dezechilibrele din aură și să le îndepărtăm cu grijă folosind o tehnică simplă, fără a fi necesar contactul fizic, utilizarea medicamentelor de orice natură. Aura funcționează precum bateria unui telefon mobil, odată ce aura este echilibrată,ea devine strălucitoare, iar sănătatea fizică și psihică este garantată.

Toate lucrurile care ne deranjează în viață (stresul, frica, tristețea, singurătatea, certurile și frustrările) fac ca acest câmp energetic luminos să devină întunecat, dezechilibrat, plin de goluri și de energie de culoare gri. Aceasta face ca pe termen lung, să se manifeste la nivelul corpului nostru sub formă de durere, disconfort, probleme de natură psihică sau fizică. Majoritatea oamenilor apelează la medicamente pentru a îndepărta aceste boli. Cu toate că este necesar de a proceda în acest mod, în multe cazuri acestea au reacții adverse, în special în cazurile de natură psihologică atâta vreme cât cauza acestora nu a putut fi vindecată. Cea mai bună soluție este de a se utiliza un tratament complementar împreună cu medicina alopată!

De când există Asociația Pranic Healing în Oradea și ce activități se desfășoară în cadrul ei?

D.S.: Asociația Pranic Healing, sub îndrumarea Institute of Inner Sience Inc (IISI), există și funcționează în Oradea, din anul 2013. Toți cei interesați de Pranic Healing, de vindecarea pranică, studenți, terapeuți, instructori și nu numai, sunt în strânsă legătură cu Asociația Pranic Healing, cu sediul pe Str. Primăriei 28.

Misiunea Asociației Pranic Healing este de a dezvolta, menține și de a asigura standardele etice și tehnice de practică a tehnicii Pranic Healing dezvoltată de Master Choa Kok Sui și respectarea uniformă de către toți practicanții din România; de a oferi suport tuturor practicanților Pranic Healing din România; de a ajuta la formarea și coordonarea altor asociații regionale sau naționale de Pranic Healing; de a promova MCKS Pranic Healing, publicului larg din România.

Pentru publicul larg din Oradea și nu numai, Asociația Pranic Healing, organizează în fiecare marți, începând cu ora 17.30, seară de terapii experimentale gratuite iar în fiecare joi de la ora 19.00, seară de meditație. Meditația la Inimile Gemene, este una dintre cele mai avansate tehnici spirituale, care în trecut era cunoscută doar de anumiți discipoli, iar acum este oferită publicului datorită eforturilor remarcabile ale lui Master Choa Kok Sui.

Cu ce fel de probleme vin oamenii la Asociație?

D.S.: Persoanele care trec pragul Asociației noastre au probleme, fie de natură fizică (boală, suferință) fie de natură psihică, emoțională. Pornind de la aceste probleme, sau cele cu privire la viața noastră de acasă și a relațiilor interumane, mergând pâna la dezvoltare spirituală, în cadrul Asociației Pranic Healing România, veți găsi întotdeauna un curs sau un seminar care vă va ajuta să transformați aceste tehnici puternice, în tehnici simple și folositoare, pe care să le puteți folosi în viața de zi cu zi, a voastră sau a altora sub toate aspectele ei.

Ce poate să însemne pentru o persoană un dezechilibru energetic și la ce poate duce acesta?

Boala este de fapt un dezechilibru ce se instalează în corpul fizic. De regulă, la baza ei stă o perturbare energetică. Ceea ce nu prea știu oamenii, este că pentru ca boala să se producă, este nevoie de un organism receptiv slăbit și de un factor de agresiune externbiologic (bacterii, virusuri, ciuperci), fizic (frig, umiditate, căldura, curent de aer), psihoemoțional (deces, despărțire, tristete etc.). O aură dezechilibrată energetic face ca boala să apară mai întâi în corpul energetic urmând ca mai apoi să apară și în corpul fizic.

Am înțeles că urmează să susțineți o conferință, ce se întâmplă în cadrul acesteia?

La sfârșitul acesta de săptămană, sub îndrumarea mentorului nostru, Domnul Giuseppe Fratto, președintele onorific al Asociației Pranic Healing, discipol direct al Maestrului Choa Kok Sui, cu peste 30 de ani de experienţă în domeniul energiilor subtile, autorizat pentru răspândirea Pranic Healing în Italia și România, după 2 ani de la primul eveniment de acest fel în Oradea, și după multă muncă, cu binecuvantările lui Dumnezeu, a ființelor Supreme și a Maestrului Choa Kok Sui, în 24-25 August 2019, ne întâlnim din nou cu Master Hector Ramos, pentru învățături spirituale superioare „Arhatic Yoga’”.

Master Hector Ramoseste unul din cei opt Maeştri Pranic Healers din lume, desemnat de Master Choa Kok Sui pentru a transmite practica şcolii Pranic Healing şi Arhatic Yoga, acum responsabil de misiunea Pranic Healing în Europa.

Arhatic Yoga este unul dintre cele mai importante cursuri predate de Grand Master Choa Kok Sui în această viață și este totodată unul dintre cele mai mari daruri oferite omenirii până în prezent. Este o tehnică spirituală foarte avansată care accelerează evoluția sufletului.

Obiectivul Arhatic Yoga este de a permite persoanelor din diverse credințe și medii religioase de a accesa învățăturile lăuntrice, ținute secret timp de secole. Sistemul a fost conceput în așa fel încât să permită practicanților să continue pe calea spirituală în timp ce trăiesc o „viață normală”. Aceasta înseamnă că prin practicarea Arhatic Yoga nu numai că nu trebuie să renunțaţi la un mod normal de viață, carieră și relații pentru ca să vă dezvoltați spiritual, ci din contră, să puteți face față cu brio dificultăților și provocărilor de zi cu zi ale stilului de viață contemporan. Arhatic Yoga este un sistem conceput pentru persoanele care sunt serioase în a urma o cale pentru dezvoltarea lor spirituală.

În final, le puteți da câteva sfaturi cititorilor pentru a-și crește starea de bine?

Pentru o stare de bine trebuie în primul rând să fim echilibrați spiritual, să fim mai buni, mai iubitori și să ne înțelegem pe noi înșine. Gândurile și emoțiile pozitive trebuie să ne călăuzească în viață, chiar dacă există obstacole și necazuri. În general este important să avem o viață echilibrată, să respectăm o igienă a vieții, a alimentației etc.