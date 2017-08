Prefectul intervine în conflictul CAS-Dumbrava. Se schimbă procedurile!

Situaţia în care bolnavii din Dumbrava au fost aduşi pe targă la CAS Bihor putea fi evitată, dacă se schimbau procedurile în urma situaţiei similare în care s-a aflat o jurnalistă, recent, nevoită să-şi lase copilul pe patul de spital în Italia pentru a veni în România să dovedească că e asigurată.

Viorel Paşca, omul care îngrijeşte peste 200 de bolnavi la Dumbrava şi Tinca e mulțumit de soluţia găsită după o oră de discuţii cu prefectul Ioan Mihaiu. De această dată, reprezentantul Guvernului în teritoriu „pune degetul pe rană ” şi propune CAS Bihor să-şi adapteze sistemul de acordare al adeverinţelor. „Cred că puteam evita această situaţie dacă pe baza unui act medical anterior sau a aunei adeverinţe eliberate de medicul de familie, din care să reiasă că bolnavul este paralizat, imobilizat sau că are probleme pshihice, proprietarul imobilului unde bolnavii sunt în grijă să poată da o împuternicire pentru ca un asistent să ridice adeverinţa de la Casă. Şi CAS Bihor agrează acest mod de lucru, fiindcă este clar că bolnavii paralizaţi sau cu probleme pshihice nu ar putea semna o împuternicire nici în faţa notarului. Ideea a fost să nu ne blocăm în lipsa unei împuternici în faţa notarului , ci să găsim variante de acţiune”, a declarat prefectul Ioan Mihaiu.

Viorel Paşca, omul care a fost nevoit să aducă bolnavii pe targă la CAS Bihor, regretă situaţia creată şi este mulţumit de soluţia găsită de prefect. „Nu mi-am dorit să se întâmple aşa! Nu sunt de ieri de azi în acest sistem. După 12 ani de când lucrez cu Casa s-a ţipat la mine şi mi s-a spus că: «Sunt sătul de Tinca şi de Dumbrava!» Am zisc că omul are o zi proastă, dar când mi s-a spus să aduc bolnavii, am zis că aşa o să fac! În acest fel s-a creat această situaţie!”

Viorel Paşca a ţinut să precizeze, cu această ocazie, după ce ministrul Bodog a lăsat să se înţeleagă că în această ecuaţie sunt probleme penale: „Bolnavii respectivi, aproximativ 220 nu au fost «culeşi» de mine de pe străzi, ci trimişi cu ambulanţa de diferite instituţii ale statului: spitale, primării, poliție. Există cereri scrise şi verbale pe care le-am făcut instituţiilor abilitate ,în sensul că dacă li se pare că e ceva «in neregulă» să-i preia deoarece am toată deschiderea în a le oferi acestor oameni posibilitatea de a beneficia de îngrijirea oferită de stat. Mi s-a răspuns ca nu au locuri disponibile.

Vreau să se ştie că aceşti oameni locuiesc legal, având acte de identitate cu domiciliul la Dumbrava sau Tinca şi îmi arăt încă odata disponibilitatea de a deschide porţile pentru oricine vrea să vadă condiţiile în care aceşti oameni trăiesc. La ultimă vizita a doamnei director a DSP la Dumbrava, aceasta şi-a exprimat admiraţia în ce priveste condiţiile în care traiesc bolnavii …Am adus aceşti oameni la CAS doar pentru că mi-au cerut acest lucru, însuşi domnul preşedinte cu care am avut o discuţie telefonica. Am făcut doar ce mi s-a cerut!” Nici prefectul de Bihor nu cunoaşte nici un amănunt despre „problemele penale ” din acest caz. Ioan mihaiu spune că a vorbit telefonic cu ministrul Bodog şi i-a prezentat soluţia găsită, agreată şi de ministru.