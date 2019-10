Primăria supraimpozitează orădenii în folosul CET-ului și al Distrigaz SA

Viceprimarul Florin Birta a prezentat miercuri, în conferință de presă, modificările pe care le vrea executivul local în fiscalitatea anului viitor. A fost încadrat de directorul economic, Eduard Florea, și de reprezentanții principalilor beneficiari ai uneia dintre supraimpozitările care se vor aplica din 2020 – Stănel Necula, directorul Termoficare SA și Mircea Florin Lazăr, directorul Distrigaz Vest SA.

Birta a început prin a argumenta că majoritatea orădenilor vor plăti impozite indexate doar cu inflația.

„Primăria este obligată de Codul Fiscal să indexeze impozitele cu indicele de inflație comunicat de Ministerul Finanțelor. Rata inflației din 2018 a fost 4,6%. Ce putem să facem noi aici, dacă măsurile guvernamentale au adus și în Oradea această inflație, decât să ne conformăm Codului Fiscal?!”, spune vicele.

În cifre brute, un plus de 4,6 lei înseamnă 10 lei în plus la impozitul unui apartament cu două camere, 12 lei în plus la un apartament cu 3 camere de cca 90 mp, la 4 camere ar fi în jur de 27 lei în plus, iar la o mașină de 1.600 cc, plus 4 lei.

Supraimpozitare cu dedicație

Birta a adus în discuție și supraimpozitarea cu 50% a caselor care au pe stradă rețele de termoficare sau gaz, dar nu sunt racordate la acestea și nici nu au soluții de încălzire „puțin poluante”, după înțelesul edililor.

A pus și în context inițiativa: „anul trecut, prin luna noiembrie, Primăria a preluat întreaga documentație a serviciului public privind distribuția gazelor, de la Ministerul Economiei. E un contract de concesiune pe 49 de ani, semnat în 2004, noi preluând acum diferența de contract până la expirare. Practic, furnizarea de gaz devine serviciu de utilitate publică”.

„Dorim, prin această măsură, să îi obligăm pe cei care locuiesc în zone cu rețele de gaz sau termoficare, dar nu sunt branșați la ele, să facă toate demersurile necesare pentru a se branșa. Vor fi scutiți de aceste majorări cei care au soluții de termoficare pe baza energiilor nepoluante – energie electrică, pompe de căldură, panouri radiante sau fotovoltaice. Nu este normal să stăm în centru – pe Maniu, chiar săptămâna trecută descărcau lemne – să ai rețele de utilități, de gaz sau termoficare și tu să faci în continuare foc cu lemne”, consideră Birta.

Directorul econimic Eduard Florea a anunțat că se schimbă modul de taxare a firmelor care cer autorizații pentru desfacerea pavajului. Edilii spun că firmelor care dețin utilități trag de timp în cazul avariilor, mărind nejustificat disconfortul cu săpăturile din stradă.

Au propus, astfel, taxarea intervențiilor pe zi: 15 lei/zi pentru remedierea avariilor sau 10 lei/zi pentru branșamente și racorduri. Dacă firmele rămân în termenul normal, de 5-7 zile, taxa este rezonabilă, consideră Florea. Crește numai dacă constructorii trag de timp.

Taxa de curățire

O altă noutate este că orădenii care nu deţin contract de salubritate ar putea datora o taxă specială majorată de la 14 lei la 20 lei pe persoană pe lună, iar proprietarii care nu îşi curăţă spaţiul verde dintre casă şi drum vor fi salubrizați de către o firmă de profil, după care vor fi taxaţi cu 0,7 lei pe metru pătrat.

Din 2020, taxa pentru vizitarea unor expoziţii se va majora de la 5 lei la 10 lei pentru un adult şi de la 3 lei la 5 lei pentru un copil.

Se discută și despre a fi instituită o taxă de 2.500 lei plus TVA pentru organizarea de evenimente private în spaţiile muzeale din Cetate, cu supraveghere din partea angajaţilor instituţiei, respectiv o taxă de 1.000 lei plus TVA, la cele fără supraveghere.

Florea pune creșterea taxelor pe seama pierderilor pe care le-a înregistrat bugetul local prin schimbările legislative din 2018. „Este nevoie de a colecta fonduri suplimentare, sunt atâtea situații legislative care ne-au sărăcit, doar cinci măsuri din acest an au făcut ca bugetul local să aibă o pierdere de 25 milioane de lei”, spune el.