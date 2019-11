Primarul Ilie Bolojan, reținut în declarații după vot

„Președintele României este cel care reprezintă țara noastră în relațiile externe. Am votat pentru un președinte care ne reprezintă cu demnitate. În sistemul nostru de guvernare, complex, președintele este cel care dă direcția. Asta presupune să fie un om cu experiență, și am votat pentru un om care asigură direcția pro europeană a României, și nu în ultimul rând, președintele și Guvernul, pentru ca țara noastră să prospere cu viteza maximă, este recomandat să poată colabora. Am votat pentru un președinte care, împreună cu Guvernul, pot asigura o bună colaborare”, a declarat Ilie Bolojan, la ieșirea din secția de votare.

Îl vede pe Iohannis la 50%, în Bihor

Întrebat dacă i-ar conveni turul doi fără PSD, primarul Oradiei a spus că nu este normal să facă astăzi astfel de comentarii. Vizavi de procentul de voturi pe care îl va obține Klaus Iohannis în județul Bihor, Ilie Bolojan a apreciat că acesta va fi de circa 50%.

Liderul PNL a mai precizat că în cursul zilei va face mai multe deplasări în județ, să vadă cum decurge votarea.