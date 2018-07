Primele operaţii la Vitreum. Pacienţi mulţumiţi

„De când am deschis, am avut un număr mare de pacienţi, atât pentru consultaţii cât şi pentru operaţii. Am făcut investigaţii şi am indicat tratamentul corespunzător. Miercuri am avut prima zi de operaţie. Au fost operaţii dificile. Pacienţii au fost atât din Bihor, cât şi din alte judeţe. Am avut operaţii de dezlipire de retină şi hemoragie în vitros, intervenţii chirurgicale laborioase, care necesită minuţiozitate şi răbdare. Am mai efectuat operaţii de cataractă cu implant de cristalin artificial. De asemenea, am avut tratamente cu injecţii intraoculare. Suntem foarte bucuroşi că toate intervenţiile chirurgicale au decurs fără probleme. Pacienţii sunt foarte mulţumiţi, dar cel mai bine este să-i întrebaţi pe dânșii”, ne-a declarat medicul oftalmolog Levai Lehar, administratorul clinicii.

Din cele spuse de acesta, pacienţii au primit foarte bine deschiderea clinicii de la Oradea: „O parte dintre pacienţii bihoreni ne-au aşteptat demult să venim la Oradea, dar am avut pacienţi şi din alte zone ale ţării”.

Pacienţi mulţumiţi

Primul pacient operat la Clinica de Oftalmologie Vitreum din Oradea, Costică Obreja, de 72 de ani, era foarte entuziast şi mulţumit după efectuarea operaţiei. „Am aflat de clinică de pe internet. Am venit luni dimineaţă şi am făcut o programare. Mi s-a spus că am cataractă. Ştiam că am, și că ar putea fi afectată și corneea”, ne-a povestit pacientul.

„Am avut un pic de emoții, dar nu m-a durut deloc. Operația în sine a durat 10 minute, pregătirea a durat mai mult. Azi am venit la control şi sunt foarte mulţumit. Personalul medical a fost foarte amabil. Deja am făcut programare pentru operaţia de cataractă la celălalt ochi. Recomand cu drag această clinică, ceea ce deja am şi făcut, şi altor cunoştinţe. Este un câştig pentru Oradea”, ne-a spus Costică Obreja.

Szekely Juliana a venit la Clinica Vitreum din Oradea tocmai din Odorheiul Secuiesc pentru o operaţie de dezlipire de retină. „Domnul doctor a fost foarte sincer. Mi-a fost foarte frică, dar personalul medical, foarte amabil, m-a ajutat să-mi recapăt încrederea. Sunt foarte mulţumită de cum a decurs operaţia şi recomand cu plăcere şi altor pacienţi Clinica de Oftalmologie Vitreum din Oradea”, a povestit Szekely Juliana.

Adresa clinicii este Piața Independenței, nr.47,în centrul Civic (langă CEC).Orarul este de Luni până vineri, între orele 8:00-20:00.

Pentru informații sau programări, cei interesați pot suna la tel.0771 105 883.

Advertorial! Hb: 56008