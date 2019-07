Primul Guvernator bihorean al Districtului 2241, susținut de primul cosmonaut român

A găsi soluții, a fi proactivi. E dezideratul celui de-al XX-lea guvernator al Districutlui 2241 Rotary România și Republica Moldova. De acum încolo, are în subordine 137 de cluburi. Doctorul orădean Marian Neagoe e primul Guvernator bihorean al Districtului Rotary 2241 România şi Republica Moldova. În această calitate, doctorul Neagoe și-a prezentat, în fața a numeroși rotaryeni veniți din toată țara, dar și din Republica Moldova să-l susțină, planul de guvernare şi-a prezentat public programul de guvernare, adică proiectele pe care le dorește a fi implementate. Invitat de onoare la eveniment a fost primul și singurul cosmonaut român, Dumitru Prunariu, membru al primului Club Rotary din România, cel de la București, fondat în 1929.

Într-un ocean de nevoi și indiferență…

Ecologia, Educația și Sănătatea sunt domeniile în care e gata să se implice, din nou, Guvernatorul Districtului 2241. Desigur că toate acțiunile programate vor avea loc ținând cont de tema din acest an: „Rotary connects the world”. Doctorul Neagoe spune că se regăsește în acest principiu, deoarece „prietenia e liantul care ne leagă pe toți”, iar la „bază stă încredere în noi că putem face lucruri deosebite”. „Vrem să fim atenţi la mediu pentru că mediul, după cum observaţi, răspunde cu aceeaşi tărie şi câteodată obrăznicie, la fel cum facem şi noi cu el. Nu-l respectăm şi consecinţele le vedem zi de zi”,și-a exprimat Guvernatorul Marian Neagoe intențiile. Membru Rotary de peste 17 ani și fost președintele Rotary Club Oradea în anul rotarian 2007-2008, doctorul Neagoe a avut în timpul mandatului său de președinte proiecte precum: achiziționarea unui incubator pentru copiii născuți prematur la Maternitatea din Oradea; modernizarea blocul operator al Spitatului de Pediatrie din Oradea; dotarea centrului de pregătire SMURD. În mandatul său s-au oferit premii de câte 1000 RON celor 15 olimpici ai liceelor orădene și s-a organizat cea de-a V-a ediție a proiectului Rotary Plantează. „A fi membru Rotary este o chemare pe care doar testul timpului o poate confirma. Rotary ne provoacă să devenim mai buni, mai ambițioși, să ne străduim să atingem obiective mai înalte și să încorporăm Serviciul mai presus de noi înșine, în viața de zi cu zi.Implicarea voastră în proiecte diverse și cu impact puternic în comunitatea din care faceți parte mă face să mă simt extrem de onorat că vă sunt coleg și îmi dă speranța faptului că împreună putem amplifica și mai mult rezultatele eforturilor voastre, că împreună, doar împreună putem construi o lume mai bună.

Astăzi, mai mult ca niciodată, suntem chemați să devenim sursa de inspirație prin exemplul personal pentru familia noastră, pentru colegii, prietenii, vecinii și membrii comunității noastre, prin felul în care facem diferența în jurul nostru”, consideră cel de-al XX-lea Guvernator al Districtului 2241. Marian Neagoe a dat semnalul că a venit timpul schimbării pentru fiecare dintre noi.

„Într-un ocean de nevoi și indiferență, înarmați cu putere și curaj, pentru pace socială, pentru educație și sănătate, pentru prietenie in cadrul comunității cat și cu planeta noastră îngăduitoare, pentru copiii nostri, pentru viitorul nostru, acum este momentul să pășiți în față, să vă înarmați cu toate cunoștințele necesare pe care vi le punem la dispoziție și să vă asumați cu onoare rolul de lideri conducători ai cluburilor voastre. Acum este timpul schimbării pentru fiecare!”, a spus Guvernatorul.

„ Nu putem lăsa la voia întâmplării acest lucru deosebit: Educația”, a precizat Marian Neagoe. De-altfel, Guvernatorul a prezentat proiectul „Cartea noastră cea de toate zilele”, prin care îşi doreşte susţinerea elevilor care provin din familii cu posibilităţi materiale „mai puțin optimiste”, dar care își doresc să facă performanță. Un exemplu concret că lucrurile funcționează în cadrul acestui proiect a fost tânărul Joshua care a emoționat asistența cu pledoaria sa pentru educație.

Totodată, noul guvernator susţine două proiecte în domeniul Sănătății, unul pentru salvarea copiilor cu malformaţii la inimă care necesită operaţii. „Salvați inima unui copil” este un proiect al Districtului Rotary International 2241 România și Republica Moldova. „Peste 600 de copii cu probleme cardiace se nasc anual în România, însă doar 150 de copii au șansa de a fi operați și tratati. Pentru ceilalti 450 de copii, și pentru părinții lor, existenta unor chirurgi specializati în neonatologie cardio-respiratorie este o problemă de viață și de moarte”, sunt premizele de la care a pornit acest proiect. De atunci, în România s-a reușit, cu implicarea Rotary ca operații de acest fel să se facă de echipe de medici eminamente românești. Doctorul Marian Neagoe chiar a lansat părinților aflați în această situație invitația de a contacta Rotary, subliniind că astfel de proiecte se fac pentru „un mulțumesc adresat unui doctor de un părinte al cărui copil a făcut o astfel de intervenție”.

Un alt proiect în domeniul Sănătății își propune asigurarea de tratamente stomatologice pentru copiii din centrele de plasament care ar urma să fie urmăriți din această perspectivă până ce părăsesc stabilimentele. Printre distincțiile primite pentru activitatea sa ca rotaryan, doctorul Neagoe a primit: distincţia Paul Harris Fellow, distincția pentru implicarea în proiectele districtuale, diploma de excelență. Attendance Certificate, distincţia Paul Harris Fellow – cu un smarald, iar acum a fost premiat pentru membership.

Din elita celor care au ajuns în spațiul cosmic, în elita Rotary

Face parte din categoria selectă a celor 570 de pământeni care au avut prilejul să vadă planeta noastră din înaltul Cosmosului, să o înțeleagă , și din această poziție să fie „alarmați și încântați”.

„Este primul și singurul cosmonaut român. La 14 mai 1981 a devenit primul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. A participat la misiunea Soiuz 40 din cadrul programului spațial Intercosmos și a petrecut în spațiu 7 zile, 20 de ore și 42 de minute. desfășoară o bogată activitate profesională, fiind membru a numeroase asociații și comisii de specialitate din România și străinătate. Este membru de onoare al Academiei Romane, membru al Comisiei de Astronautică a Academiei Române și președinte al acesteia din 2015, membru al Societății germane de rachete “Hermann Oberth – Wernher von Braun”, membru al Academiei Internaționale de Astronautică fiind și membru în consiliul de conducere, membru al Asociației Exploratorilor Spațiului Cosmic, membru de onoare al Academiei Americano-Române de Arte și Științe, membru al Academiei Europene de Științe și Arte , e prezentarea pe scurt făcută de Oana Mudura lui Dumitru Prunariu, prezent sâmbătă la Sinagoga Zion pentru a-l susține pe guvernatorul Districtului 2241 , doctorul Marian Neagoe.

La evenimentul din Sinagoga Zion a participat şi unicul astronaut român, Dumitru Prunariu, şi el un membru Rotary. Acesta a explicat că a aderat la această organizaţie tocmai pentru că şi-a dorit să se implice în proiecte ecologiste, convins fiind de importanţa acestora.

“Noi, aceştia care facem parte din aș spune elita care a ajuns în spaţiul cosmic, am observat ce reprezintă pământul pentru noi toţi.Și am înțeles simțind acest lucruu la fața locului. Am văzut frumuseţea pământului, am văzut subţirimea atmosferei terestre atât de afectată atât de acțiunile oamenilor, cât şi din unele considerente pur naturale, am înţeles că ceea ce există în acea atmosferă, oxigenul acela puţin, îl respirăm noi toţi şi toate vieţuitoarele de pe pământ, că plămânii planetei noastre, pădurile, au fost defrişate în numeroase zone ale lumii, nu numai în România, dar mai ales în zona amazoniană, unde se afla mare parte din vegetaţia terestră, această vegetaţie care transformă, din nou, dioxidul de carbon în oxigen. În același timp, tăindu-ne plămânii am produs industrial mai mult dioxid de carbon, mai multe gaze toxice care afectează atmosfera, afectează planeta, dar în același timp am văzut tot de acolo de sus cum este poluată planeta noastră, multe zone afectate. Și atunci simţi nevoia să protejezi această planetă, să protejezi atmosfera, solul, subsolul, zona marină, şi simţi nevoia să faci acest lucru într-un cadru organizat. Desigur, protejând planeta, îi protejezi pe oameni, te protejezi pe tine însuți, îți protejezi familia, cetățenii orașului, ai țării tale, continentului Și în final de aceea mă aflu acum aici la Oradea, pentru a-i susține pe cei care au preluat conducerea Rotary, pentru a-l susține pe Marian Neagoe, pe care îl cunosc, îl apreciez în mod deosebit. Sunt convins că va împinge la limite superioare activitatea rotaryană din districtul nostru, atât în România, cât și în Republica Moldova. “, a declarat Prunariu.