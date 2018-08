Primul weekend Oradea Summer Film

A început luna cinematografului în aer liber. Joi au scăpat de ploaie iar în weekend vremea a fost generoasă cu cei care s-au adunat în Parcul Cetăţii să vizioneze filme, pe scaune, pe paleţi, pe pături sau în hamace.

La această ediţie, Oradea Summer Film a adus în atenția cinefililor cele mai noi filme, concerte live și filme de animație pentru copii, într-un cadru feeric, sub cerul liber. În această lună se vor proiecta 19 filme de autor nominalizate sau câștigătoare la festivaluri de film renumite: Oscar, Cannes, Berlin, Sundance, IDFA Amsterdam, Rotterdam, Toronto.

© FOTO: Oradea Summer Film

Joi seara, în debutul Oradea Summer Film, a fost în prezenţa regizorului Daniel Sandu, “Un pas în urma serafimilor”. Filmul reprezintă povestea lui Gabriel, un adolescent care își dorește să devină preot și intră într-un seminar teologic ortodox. Încercând să se adapteze mediului, își dă seama că sistemul este corupt și abuziv. În scurt timp, el și alți trei colegi de-ai lui sunt consideraţi de consiliul școlii drept elevi-problemă. Elevii sunt nevoiţi să înveţe că minciuna, furtul, manipularea și trădarea sunt aptitudini pe care trebuie să și le însușească pentru a rezista în seminar.

Vineri seara, cei care au vrut să îl vadă pe domnul Lăzăreascu, s-au trezit cu Nicolae Ceauşescu. Asta din cauza unei probleme tehnice care i-a obligat pe organizatori să schimbe între ele filmele de vineri şi sâmbătă. Aşadar, a rulat mai întâi filmul „Autobiografia lui Nicolae Ceaușescu” (2010), realizat de regizorul Andrei Ujică. Filmul se bazează pe materiale video care însumează peste 100 de ore, înregistrate de-a lungul a 25 de ani, în vizite oficiale, vizite de lucru şi chiar şi în vacanţele petrecute de dictator în cercuri restrânse. Materialul a fost prezentat la Cannes în afara competiţiei, în 2011, dar a a primit Marele Premiu la secţiunea Filme documentare, la Festivalul de Film de la Bergen – Norvegia, şi Premiul secțiunii Spotlight la gala anuală „Cinema Eye Honors”, de la New York. Irina Margareta Nistor, prezentă la Oradea Summer Film, precizează că este vorba despre un film de montaj, realizat cu sprijinul şi la ideea producătoarei Velvet Moraru, care a spus că există atât de mult material care nu s-a văzut în perioada comunistă dar care se poate transforma într-un film. Este un film în care apar figuri importante ale scenei politice mondiale din perioada anilor ’65 -’89. Pentru realizarea documentarului au fost vizionate peste o mie de ore de înregistrări. Documentarul este realizat exclusiv din imagini de arhivă, obținute de la TVR și de la Arhiva Națională de Filme.

Conform rocadei, sâmbătă a fost rândul filmului „Moartea domnului Lăzărescu”, regizat de Cristi Puiu şi lansat în 2005. Bazat pe un caz real, cel al unui pacient din Dolj pe nume Florin Nica, scenariul scris de Cristi Puiu și Răzvan Rădulescu prezintă povestea unui pensionar de 63 de ani, domnul Lăzărescu (jucat de actorul Ioan Fiscuteanu), plimbat de la un spital la altul, în timp ce personajul luptă împotriva morţii. Filmul a primit numeroase premii, cea mai importantă distincție fiind Premiul „Un Certain Regard” la Festivalul de Film de la Cannes, în 2006.

Ales drept cel mai bun film românesc din toate timpurile de către Asociația Criticilor Români de Film, filmul „Reconstituirea” (1968) a rulat duminică în Parcul Cetăţii.

Şansa fetei tunse scurt

Ileana Popovici, prezentă ca invitată la Oradea Summer Film, era studentă la Conservator când regizorul Lucian Pintilie a decis că va juca în filmul său. Studenta era atunci la mare şi cânta la un restaurant acompaniată de o mică orchestră. Pintilie avea deja distribuţia făcută. Şansa Ilenei Popovici a fost ca regizorul, trecând din baie în dormitor, să o vadă la televizorul din sufragerie. „Eram la televizor, cântam un cântecel, o melodie a lui France Gall”, a spus Popovici. Pintilia a sunat-o imediat pe asistenta sa, Edith Mandel, cerându-i să o aducă pe fata tunsă scurt care cânta la televizor. Ileana Popovici a acuzit la Radio Vacanţă că e chemată la Bucureşti. A fost foarte sceptică şi nici n-ar fi plecat de la mare. Norocul a fost că era împreună cu sora ei, actriţă la Teatrul Mic, care a convins-o să se prezinte la probe. Valdimir Găitan a dat proba cu multe fete, dar Pintilie, a ales. Tot de la Radio Vacanţa avea să afle că trebuie să îşi facă bagajele şi să plece la Sinaia, unde începeau filmările.

Filmul „Reconstituirea”, al cărui scenariu este bazat pe nuvela omonimă a lui Horia Pătraşcu, este semnat de regizorul Lucian Pintilie împreună cu prozatorul. Filmul s-a lansat fără publicitate şi fără premieră de gală pe 5 ianuarie 1970. După ce filmul s-a bucurat de succes, comuniştii au retras filmul. Filmul a fost distribuit şi în Franţa, unde a fost selecţionat în secţiunea „Quinzaine des Réalisateurs” a Festivalului de la Cannes, în Elveţia, Italia (Festivalul de la Pessaro) şi Cehoslovacia.

Pentru cei mici

În cadrul Oradea Summer film, o noutate este faptul că în program sunt prinse şi seri dedicate special celor mici. În fiecare miercuri vor fi proiectate filme de animație pentru copiii cu vârsta între 3-12 ani, sub marca Anim’Est, cel mai important festival de animație din România. Miercuri, 8 august, va rula filmul “Moomins on the Riviera” (2014 – Finlanda-Franţa), care a fost nominalizat la Shanghai la categoria cel mai bun film de animaţie. Este vorba despre o adaptare după o bandă desenată finlandezo-suedeză și arată familia Moomins în aventura lor pe mare spre rivieră. Proiecţia va fin însoţită de subtitrare în limba română, care va fi citită în timp real, pentru copiii care încă nu ştiu să citească. Următorul weekend vom avea parte de Zilele Filmului Est-European.