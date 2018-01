Printre cei mai apreciaţi 100 de fotografi din lume

Artistul orădean Ovi D. Pop a fost ales reprezentant al României la a V-a ediţie a Internațional Union of Photographers (IUP) din China.

Ediţia din acest an a evenimentului are loc în Guangzhou (China), iar cu acest prilej va fi lansat şi „World’s Elite Photograph Album”. Imaginile realizate de Ovi D. Pop sunt cuprinse în paginile albumului care urmează a fi lansat în aceste zile.

La salonul din China au fost invitaţi cei mai apreciaţi 100 de fotografi din lume, între care şi Ovi D. Pop, alături de alți 100 de fotografi de renume din ţara gazdă. Ovidiu a fost invitat şi în juriul „IUP 5th Anniversary Celebration Photo Circuits”, eveniment organizat în trei oraşe din China, şi va juriza alături de 22 de artişti fotografi de renume – preşedintele PSA (Photographic Society of America), şefii organizaţiilor de artă foto din Turcia, Bangladesh, Iran, Germania, Malaezia, Danemarca, dar şi cei mai premiaţi fotografi din Spania, Portugalia, Serbia şi Turcia).

„Iau parte şi la «Photographic Forum of 200 photographers from 40 different countries». Am onoarea să ţin o alocuţiune despre o fotografie de-a mea, căreia i-au fost acordate peste 40 de premii. Este vorba de «Macri»”, a precizat Ovi D. Pop.