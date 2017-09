Produse ca de la ferma bunicilor

Sătui de carnea şi mezelurile pline de E-uri care se găsesc în supermarketurile şi măcelăriile din Oradea, nu o dată am căutat o carne adevărată, ca pe vremea bunicilor. Nu de puține ori am cumpărat carne pentru grătar, care arăta bine, dar la finalul preparării rămânea mai puțin de jumătate.

În cele din urmă, am găsit ceea ce căutam. O carmangerie mică, situată pe strada Rectorului nr. 1, în Episcopia Bihor, oferă produse greu de găsit în altă parte. Este vorba de carne de porc, de vițel și de gâscă obținute din animale și păsări crescute în sistem gospodăresc, fără hrană concentrată, ca pe vremea bunicilor.



Ne-am dat seama că am găsit ceea ce căutam imediat ce am intrat în magazin. Aromele îmbietoare de carne şi mezeluri de calitate ne-au lovit peste nas de cum am deschis uşa carmangeriei. Păcat că prin intermediul articolului nu putem transmite aceste „desfătări olfactive”.

Natural și sănătos

Proprietarul carmangeriei, Murvai Lajos, ne-a povestit cum a început afacerea cu carne, în urmă cu doi ani.

„Când m-am hotărât să fac carmangeria asta, m-am gândit că n-avea rost să fac același lucru pe care-l face toată lumea. Până vine de la țară sau din Nufărul, poate trece pe lângă 20-30 de magazine de carne. Dacă noi am avea aceeași marfă, n-ar mai veni. Așa că am hotărât să facem ceea ce cere lumea, ceva mai sănătos, mai natural”, spune Murvai Lajos.

Înainte de a demara afacerea, acesta creștea pe lângă balta de pescuit pe care o are pui, rațe, gâște, porci. Având carne de calitate, au venit solicitări din partea vecinilor și cunoscuților. Și așa a ajuns să deschidă primul magazin, în Episcopia Bihor, pe strada Rectorului nr. 1 (lângă Biserica Catolică), în urmă cu doi ani. Anul acesta, solicitările fiind din ce în ce mai mari, a mai deschis un magazin, pe strada Sovata nr. 52, foarte aproape de Supermarketul Profi.

Cele două magazine sunt aprovizionate zilnic și chiar de mai multe ori pe zi, dacă este nevoie.

60 de produse

Prin intermediul celor două magazine se comercializează o gamă de circa 60 de produse: carne proaspătă de porc, vită și gâscă, slănină crudă și afumată, pastramă, jumări, untură, cârnaţi, caltaboși, salam, crenvurști și parizer.

Este, poate, unicul loc din Oradea unde găsești tot timpul carne și produse din carne de gâscă: caltaboși, cârnați, salam, crenvurști, piept și pulpă de gâscă afumată, untură și jumări. Toate preparatele sunt produse de casă, obținute în carmangeria proprie, în mod tradițional.

De reținut pentru gospodine: magazinul comercializează și patru feluri de sarmale: cu carne de porc și de gâscă, cu varză dulce și varză acră. Și încă ceva: la magazinele lui Murvai Lajos veți găsi și răcituri de cea mai bună calitate, dar şi chiftele.

În mod tradițional

Proprietarul afacerii ne-a arătat tot procesul tehnologic de obținere a produselor pe care le comercializează. Animalele de la care provine carnea comercializată în noua carmangerie sunt crescute de proprietar la Sântion, lângă balta de pescuit.

Accesul la aer, la soare, la apă şi la mişcare, dar şi hrana care constă în cereale şi lucernă, fac ca carnea acestor animale să aibă o textură aparte.

O parte dintre porci sunt achiziționați și de la gospodăriile populației, fiind abatorizați în abatoarele din Marghita și Mihai Bravu. Mai mult, a convins şi câţiva crescători din zonă să crească porcii în acelaşi sistem liber.

După sacrificare, porcii sunt pârjoliți, și nu opăriți, astfel că slănina are un gust aparte. Gustul aparte al slăninii este dat și de afumarea acesteia în afumătoarea proprie, în mod tradițional, cu rumeguș de fag și 25% prun sau cireș.

Omul spune că nu este adeptul reclamei făcute prin intermediul presei sau televiziunilor. „Marfa bună își face singură reclamă. Dacă cineva a cumpărat de la mine și este mulțumit de carnea sau produsele din carne achiziționate, precis că va spune la cineva cunoscut. Și nu o dată s-a întâmplat lucrul acesta. Avem cel puțin 100 de clienți pe zi. Au fost zile când am avut și 300 de clienți, de exemplu în preajma Crăciunului de anul trecut”, povestește proprietarul.

Prețurile produselor sunt puțin mai mari decât în altă parte, dar nu atât de mari pe cât este calitatea acestora, comparativ ce cele vândute în alte măcelării.

Proprietarul magazinelor spune că ar comercializa și pui de casă, dar nu există abatorizare. Este în discuții cu un abator din Ungaria pentru sacrificarea puilor de casă.

La bunul mers al afacerii, patronul este ajutat de 16 angajați.

Programul celor două magazine este următorul: magazinul din Episcopia, de marți până vineri între orele 9:00-19:00, iar sâmbăta între orele 8:00-13:00; magazinul de pe strada Sovata, de marți până vineri între orele 10:00-18:00, iar sâmbăta între orele 9:00-14:00. Clienții interesați pot obține informații despre produsele de la cele două magazine la următoarele numere de telefon: 0748/220.938 – magazinul din Episcopia și 0788/645.379 – magazinul de pe strada Sovata. Trebuie să știți că se fac și livrări la domiciliu, dacă valoare comenzii depășește 50 de lei. În zilele de luni, când magazinele sunt închise, se fabrică preparatele din carne.

Faptul că a fost sportiv de performanță îl ajută pe proprietar să fie tot timpul fresh și să se poată ocupa de buna desfășurare a afacerii. Spune că urmărește tot timpul să crească calitatea produselor, să obțină permanent ceva nou, ceva cu care să-și surprindă plăcut clienții, de care nu duce lipsă. „Corectitudine” este cuvântul lui de ordine, de la care nu face rabat. Crede că dacă este corect cu clienții, aceștia se vor întoarce și a doua oară să cumpere. Același principiu îl aplică și cu angajații. Dacă aceștia sunt mulțumiți de salarii, își fac treaba cum trebuie. Pentru viitor, intenţionează să mai deschidă un magazin și în Nufărul.