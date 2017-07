Ajuns la a doua ediție, evenimentul Oradea Summer Film va avea loc între 4 și 27 august, în Parcul Cetății Oradea. Totodată, în cadrul evenimentului se vor desfășura și caravanele de film TIFF și NEXT.

Pe lângă filme bune, participanții se vor putea bucura și de muzică bună, anul acesta având și o seară de concert simfonic alături de Orchestra de Tineret din Chișinău.

Oradea Summer Film este organizat de Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune cu sprijinul Primăriei Oradea.

Program Oradea Summer Film

Vineri, 4 august – 20:00 – 21:30 – Doar o răsuflare (România, 2016)

Sâmbătă, 5 august – 20:00 – 22:00 – London has Fallen (Cod roșu la Londra)

Duminică, 6 august – 20:00 – 22:00 – Dark Places (Locuri întunecate)

Marți, 8 august – 21:00 – 23:00 – Caravana NexT

Miercuri, 9 august – 21:00 – 23:00 – Caravana NexT

Joi, 10 august – 21:00 – 23:00 – Caravana NexT

Vineri, 11 august – 20:00 – 22:00 – Ender’s Game (Jocul lui Ender)

– 22:00 – 23:30 – Empire State: Lovitura Secolului

Sâmbătă, 12 august – 20:00 – 22:00 – Gods of Egypt (Zeii Egiptului)

Duminică, 13 august – 20:00 – 22:00 – Point Break (La limita Extremă)

Marți, 15 august – 21:00 – 23:00 – Caravana Filmelor TIFF

Miercuri, 16 august – 21:00 – 23:00 – Caravana Filmelor TIFF

Vineri, 18 august – 20:00 – 22:00 – And so it goes (Așa e viața)

Sâmbătă, 19 august – 20:00 – 22:00 – The Cobbler (O zi în pantofii altcuiva, comedie)

Duminică, 20 august – 20:00 – 22:00 – Alex Rider: Operations Stormbreaker (Alex Rider: Micul Spion, acțiune)

Vineri, 25 august – 19:30 – 20:30 – Concert Chișinău Youth Orchestra

– 21:00 – 22:30 – The machine wich makes everything disappear)

Sâmbătă, 26 august – 21:00 – 22:30 – Pictures of the World

Duminică, 27 august – 21:00 – 22:30 – Legile lui Matthew