Proiectul conectării Oradiei la autostradă, finalizat

Primarul Ilie Bolojan și Adrian Foghiș, directorul Zonei Metropolitane Oradea, au anunțat, la finele săptămânii trecute, finalizarea studiului de fezabilitate la investiția „Legătura centura Oradea (girație Calea Sîntandrei) – Autostrada A3 (Biharia)”.

„Acest proiect este cuprins în Master Planul de Transport al României, legat de tronsonul de autostradă Borș-Suplacu de Barcău, plus legătura cu Oradea, deci are finanțare asigurată din fonduri europene prin Programul Operațional de Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. Realizarea acestui proiect este o chestiune vitală pentru orașul Oradea și pentru județul Bihor, pentru că asigură conectivitatea orașului Oradea atât la sistemul european de transport, cât și o mai bună legătură în viitor cu România și cu zona metropolitană pe direcția Satu-Mare”, a spus primarul Ilie Bolojan.

Proiectul se referă la o prelungire a inelului ocolitor al orașului, pe traseu exterior zonelor urbanizate, și racord la viitorul traseu al autostrăzii A3. Asta optimizează relațiile pe teritoriul Zonei Metropolitane Oradea și, implicit, ale Oradiei cu drumurile naționale și județene conexe.

Modificări

Actualizarea SF-ului inițial a fost necesară din cauza mutării locației inițiale a nodului rutier Oradea de la km 63 la km 62 al A3, precum și a spațiului de servicii de la km 61 la km 64 al autostrăzii.

Modificările documentației tehnice inițiale cuprind:

• Menținerea nodului rutier Biharia pe același amplasament (km 60) și cu aceeași configurație, fără modificări;

• Modificarea amplasamentului nodului rutier al drumului de legătura a centurii Oradea la A3, de la km 63 la km 62, astfel încât între cele 2 noduri să fie respectată distanța de min. 2 km, conform normativului de autostrăzi PD162;

• Mutarea amplasamentului Spațiului de Servicii S3 de la km 61 în zona km 64, în apropierea graniței cu Ungaria. Acest amplasament prezintă avantaj față de amplasamentul inițial, prin faptul că Spațiul de Servicii poate fi utilizat atât de către participanții la trafic de pe A3 cât și de către cei de pe drumul de legătură de la centura Oradea la A3, la intrarea/ieșirea din țară.

„În cadrul acestor modificări, argumentele care au stat la baza îmbunătățirii documentației tehnice inițiale pornesc de la faptul că mutarea zonei de servicii mai aproape de frontieră ne permite îmbunătățirea unor activități cum ar fi cântărirea vehiculelor, verificări sanitare și tot ceea ce ține de colaborarea cu organele de resort, respectiv Poliția Română de Frontieră, pe un specific de activitate similar cu punctul de trecere de la vama Nădlac. Documentația per ansamblu nu aduce modificări care să afecteze partea de impact asupra mediului, iar măsurile de protecție sunt asemănătoare cu proiectul inițial”, a precizat Adrian Foghiș.

Lungimea totală a drumului de legătură este de 18,96 km, lățimea părții carosabile fiind de 2 x 7,00 m. Sunt propuse spre realizare 12 poduri și pasaje noi, precum și 3 noduri rutiere.

Realizarea tronsonului de inel metropolitan de centură din prezentul proiect urmărește creșterea mobilității la nivelul infrastructurii rutiere aferente rețelei TEN-T prin aproprierea municipiului Oradea de reţeaua TEN-T, ce va contribui la promovarea competitivităţii economice şi la îmbunătăţirea condiţiilor în transportul rutier de mărfuri şi călători prin conexiunea directă a Autostrăzii A3 Brașov-Borș cu municipiul Oradea.

Această investiție are în vedere devierea circulației de tranzit care în prezent se derulează prin oraș și pe actuala centură a municipiului Oradea, fluidizarea traficului în zonă, reducerea numărului de accidente, reducerea timpului de transport la punctele de destinație și a consumului de combustibil, prin mărirea vitezelor de circulație, precum și îmbunătățirea mediului din municipiu prin reducerea noxelor și a poluării sonore.

„O dată finalizat acest studiu de fezabilitate prin votul Consiliului local de astăzi, vom preda documentația integrală Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri, urmând să urmeze parcursul normal: aprobarea acestor indicatori prin Hotărâre de Guvern, demararea procedurilor de licitație pentru realizarea acestei lucrări, în paralel cu demararea procedurilor de expropriere, în așa fel încât în paralel cu lucrările la autostrada Transilvania să putem desfășura lucrările și la acest drum de legătură, astfel ca o dată cu finalizarea lor să existe și autostrada, și legătura dintre Oradea și ea.

Din datele pe care le avem, Compania de Drumuri are în momentul de față în evaluare contractarea acestei porțiuni de 60 de km dintre Borș și Suplacu de Barcău și are în vedere scoaterea la licitație în perioada următoare (toamna acestui an) a celeilalte porțiuni care nu este făcută între Suplacu de Barcău și Gilău, o porțiune de aproximativ 80 de km, evaluată la peste 800 de milioane de euro. Dacă totul va fi în bună regulă, Compania de drumuri ar putea începe lucrările la acest tronson în cursul anului viitor”, a adăugat primarul Ilie Bolojan.

Valoarea totală a investiției este de 719.515.924,96 lei, inclusiv TVA, iar durata de realizare este de 24 de luni.

Documentația tehnică întocmită va fi depusă de către CNAIR în cadrul Axei Prioritare 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, axă componentă a POIM 2014-2020.