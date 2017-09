Ziua mondială a Inimii aniversată prin Promenada Inimii

Clubul Rotary Oradea continuă și în 2017, programul „Promenada Inimilor”, proiect de amenajare a unui traseu accesibil, ce îşi propune să încurajeze populaţia oraşului să facă mişcare, ca mijloc de prevenţie a bolilor cardiovasculare, cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii ce va avea loc în data de 29 septembrie.

„La fiecare 30 de minute, un român face infarct miocardic. Unul din trei români suferă de hipertensiune arterială. Şapte milioane de români suferă de una dintre manifestările generalizate ale bolilor cardiovasculare. Toate aceste boli pot fi prevenite, iar mişcarea zilnică este elementul central al optimizării modului nostru de viaţă. Noi ne-am pus inima la treabă. Tu ce faci?” spune Prof. Dr. Dan Gaiţă – membru în Comitetul de Conducere al European Heart Network.

Traseul din Oradea are o lungime de 1,8 km, începând din fata Casei de Cultura a orasului Oradea. Lansarea traseului va avea loc in 30 septembrie 2017, ora 10 prin organizarea unei plimbari in grup, la care sunt invitați toți locuitorii oraşului Oradea să participe.

„Miscarea poate, prin efectul sau, sa inlocuiasca orice leac, dar toate leacurile lumii la un loc nu pot inlocui efectul miscarii”, precizează preşedintele Clubului Rotary, Dimitriu Irinel.

Program inţiat de Fundaţia Irlandeză a Inimii şi implementat deja în peste 10 ţări europene, “Promenada Inimilor” a avut un succes răsunător şi printre români. În România, programul a fost lansat în 2013, în ultimii ani participând mii de persoane în lupta bolilor cardiovasculare.