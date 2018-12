Promotie aniversara la 10 ani de activitate

Pana la sfarsitul lunii decembrie 2018, oferim doua mari promotii speciale:

OPERATII GRATUITE

Este dedicate persoanelor asigurate (salariati, pensionari, etc), cu venituri mici, de pana la 1.500 lei net, care, in urma evaluarii unui medic al spitalului nostru, au indicatie pentru cate o interventie chirurgicala, pentru una dintre afectiunile mentionate mai jos, in cadrul urmatoarelor cinci specialitati medicale:

*Ortopedie (10 operatii de fracturi la nivelul membrelor, 10 operatii de protezare de sold)

*Urologie (10 operatii pentru litiaza reno-uretrala, 10 operatii de adenocarcinom de prostata, 10 operatii de adenom de prostata, 10 operatii pentru patologie litiazica urologica)

*Chirurgie generala (10 colecistectomii, 10 apendicectomii, 10 operatii clasice de hernie)

*Gastroenterologie (10 colonoscopii)

*Obstetrica si Ginecologie (10 histerectomii, 10 chistectomii, 10 histeroscopii si 10 biopsii

Beneficiarii sunt rugati sa prezinte la receptia Spitalului Pelican,

urmatoarele documente:

– act de identitate – adeverinta de venit din care sa rezulte ca solicitantul are venit de maxim 1500 lei/lunar net – alte acte/rezultate medicale doveditoare – date de contact: numar de telefon, adresa de email

Pacientii eligibili vor fi contactati pentru a beneficia de un consult de specialitate, urmat de interventia chirurgicala solicitata.

PACHETE PROMOTIONALE

1 CARDIOLOGIE:

a. Depistare Hipertensiune arteriala (HTA) – Pachet 1 (pacientul va achita 195 lei):

* consultatie cardiologie

* EKG

* ecocardiografie

* analize de laborator

b. Depistare cardiopatie ischemica – Pachet 2 (pacientul va achita 150 lei):

* consultatie cardiologie

* EKG

* analize de laborator

2 ENDOCRINOLOGIE:

a. Obezitate (pacientul va achita 200 lei):

* consultatie endocrinologie

* ecografie de tiroida

* analize de laborator

b. Tiroida autoimuna (pacientul va achita 200 lei)

* consultatie endocrinologie

* ecografie de tiroida

* analize de laborator

c. Gusa multimodulara (pacientul va achita 200 lei):

* consultatie endocrinologie

* ecografie de tiroida

* analize de laborator

3 MEDICINA INTERNA

a. Pachet 1 (pacientul va achita 150 lei)

* consultatie medicina interna

* EKG

* analize de laborator

b. Pachet 2 (pacientul va achita 200 lei)

* consultatie medicina interna

* EKG

* analize de laborator

* ecografie generala

Rugam pacientii sa se prezinte cu bilet de trimitere de la medicul de familie pentru specialitatea medicala descrisa mai sus, in functie de afectiune.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa sunati la Call Center 0259 444 444 sau sa accesati www.spitalpelican.ro.

