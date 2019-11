ProRomânia – un partid cu soarta USL?

ProRomânia a ieșit biruitor din alegerile europarlamentare, cu un scor ce a trecut binișor de pragul electoral. Dar iată, sunt șanse mari ca partidul să se spargă, după ce Daniel Constantin – președintele din acte al partidului, fostul premier Mihai Tudose și fostul ministru Sorin Câmpeanu au încălcat directiva lui Ponta și au susținut învestirea guvernului minoritar PNL, condus de Ludovic Orban.

Partidul riscă să se spargă în bucăți, de vreme ce se speculează faptul că Daniel Constantin și Sorin Câmpeanu ar urma să treacă în PNL, de-a dreptul!

Li se trage de la Tăriceanu…

Cum Ponta îi amenință pe acești grei ai partidului, membri-fondatori, cu excluderea din formațiunea pe care și-ar trece-o pe persoană fizică, se anunță vremuri grele inclusiv în filialele județene, unde oameni apropiați sau chiar membri ai mediului de afaceri nu știu ce să mai înțeleagă din ceea ce se întâmplă în Bucureștiul veșnic turbulent.

Este cazul lui Octavian Bara – patronul Auto Bara, reprezentanța Dacia – Renault – Nissan, precum și cazul fostului prefect Claudiu Pop – azi patron la magazinul Crișul, alături de vărul său, Alexandru Pop.

Provenit din ALDE, Bara crede că disensiunile dintre Ponta și triada Constantin – Tudose – Câmpeanu provin tocmai din alianța cu Tăriceanu! „De când am făcut alianța cu ALDE. De acolo, nu s-au sincronizat în negocieri. Daniel Constantin și Tudose nu erau de acord cu alianța cu Tăriceanu. Și aici s-a ajuns. Fiecare partid are urcușuri și coborâșuri. Dar trebuie strânse rândurile.

Fiecare are dreptate în felul lui, fiecare nu are dreptate în felul lui. Adevărul este pe undeva la mijloc”, spune Bara, care vede ProRomânia ca pe un partid cu profil social-liberal, așa cum îl anunța Ponta, în primă fază.

Social-liberali sau de stânga?

Bara nu este un om de stânga, așa cum se ține Ponta. Ba dimpotrivă, se consideră de gândire liberală. „Mă găseam în bucata de liberalism. Rămâne de văzut. Aștept să vedem ce se întâmplă. Dacă se sparge, atunci e clar că partidul nu are viitor”, afirmă Bara.

De altfel, Octavian Bara este de acord cu parlamentarii ProRomânia care au votat guvernul minoritar PNL. „Dacă totuși ai votat moțiunea, trebuie să se găsească o soluție, să se învestească guvernul. Altfel ce era să facem, să nu avem guvern? Să avem dezastru? Și guvernul ăsta s-ar putea să stea doar două luni. La ce susținere are, dacă se supără doi, s-ar putea să pice. Nu are stabilitate”, declară Bara, care vede perfect posibilă organizarea alegerilor anticipate, încă înainte de alegerile locale! „Sper că au minte și nu se sparg. Eu cred că ProRomânia încă are șanse. Dar dacă dispare componenta liberală, s-ar putea să nu mă regăsesc”, afirmă Bara, pentru JURNAL BIHOREAN & BIHON.RO.



Fostul prefect Claudiu Pop speră că disensiunile de la vârful partidului „să se rezolve rapid”, chiar dacă o rezolvare ar însemna „un divorț” pe care l-ar dori, totuși, evitat. „Sper ca lucrurile reprobabile de la București să se rezolve în timp cât mai scurt, iar ProRomânia să rămână o alternativă la stânga pesedistă. Îmi doresc ca aceste lucruri să fie cât mai rapid tranșate. Până la urmă, suntem singura variantă de stânga din România”, afirmă Pop.

În ciuda faptului că Ponta se dorește a fi liderul maxim al stângii românești, Pop nu uită că, din postura de premier, Ponta a avut o atitudine de sprijinire a mediului privat. „Măsurile lui Ponta au fost luate pentru mediul de afaceri, dar este un partid de centru-stânga”, afirmă Pop.