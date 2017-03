Protocol în patru, pentru Bihor. Bolojan iese din rând

Dacă liderii judeţeni ai PSD, UDMR, ALDE şi USR au găsit de cuviinţă să identifice trei priorităţi comune, pentru care au semnat un protocol judeţean, PNL Bihor a refuzat să se alăture. Cele patru partide au găsit de cuviinţă să susţină la unison următoarele:

reînceperea şi finalizarea lucrărilor la Autostrada Transilvania, pe tronsonul 3C Suplacu de Barcău – Borş;

dezvoltarea infrastructurii la Aeroportul Oradea, printr-un nou terminal de pasageri, având în vedere noile curse interne şi externe;

înfiinţarea de centre de excelenţă la Universitatea din Oradea „în domeniile în care sunt îndeplinite condiţiile de natură academică şi de cercetare ştiinţifică”.

Deputatul USR Bihor, Silviu Dehelean, a declarat redactorului JB&BIHON că, deşi este în Opoziţie cu coaliţia guvernamentală PSD-ALDE, care conduce în Bihor împreună cu UDMR, USR susţine obiectivele comune enunţate, acestea fiind văzute de interes general pentru comunitatea locală.

PNL cere bani

În schimb, preşedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, a refuzat să semneze protocolul iniţiat de UDMR, considerând că nu este necesar s-o facă. Bolojan a condiţionat semnarea protocolului de angajamentul coaliţiei PSD-UDMR-ALDE de a fi generoasă şi cu primarii PNL din Bihor, la împărţirea banilor către primării, cu ocazia votării bugetului.

Dorinţa lui Bolojan a fost tratată cu refuz, câtă vreme Ioan Mang şi reprezentanţii UDMR au considerat că semnarea protocolului nu poate fi legată de o asemenea discuţie generată de primarul PNL de Oradea. Bolojan, explicându-şi poziţia pentru JB&BIHON:

„Sunt proiecte la care PNL Bihor a contribuit făcând ceva pentru aceste proiecte, nu declarând ceva. De la terminal la sala de sport, la susţinerea proiectului Autostrăziii Transilvania. Dacă am fi semnat declaraţia, am fi dat, astfel, un fel de gir coaliţiei care administrează CJ Bihor. Iar cât timp această coaliţie nu va dovedi că într-adevăr are bune intenţii în privinţa proiectelor judeţului Bihor, inclusiv printr-o repartizare echilibrată a banilor către toate localităţile judeţului Bihor, inclusiv către acele administrate de primari liberali, nu putem să girăm o asemenea declaraţie. Cât timp bunele intenţii nu sunt probate de lucruri concrete, totul este o formă fără fond. Prima probă a lucrurilor concrete stă în împărţirea bugetului peste o săptămână sau două. Oricum, obiectivele enunţate în declaraţie nu se rezolvă peste o săptămână sau două”.

Bolojan admite că, la împărţirea banilor din TVA şi impozitul pe venit, „întotdeauna va fi un bonus al câştigătorului”, însă consideră că primarii PNL au nevoie de resurse financiare, inclusiv de la CJ Bihor, pentru a-şi îndeplini promisiunile făcute electoratului din acele comune. Este vorba despre aproape jumătate din primăriile bihorene.