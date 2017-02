PSD Bihor – sprijin ferm pentru Dragnea şi Guvernul Grindeanu

În ciuda puternicului deficit de imagine şi credibilitate din ultima vreme, generat de OUG 13 şi de proiectul legislativ al graţierii şi amnistiei, PSD Bihor subliniază faptul că Guvernul Grindeanu este unul legitim. Pesediştii bihoreni cred că România are stabilitate guvernamentală, politică şi guvernamentală. Iată prima rezoluţie comunicată de PSD Bihor: „PSD a câștigat alegerile într-un mod corect, cu un vot masiv. Până acum, Executivul a exercitat puterea în mod legitim, în spiritul și litera Constituției. Din cele 41 de măsuri promise de primul ministru, Sorin Grindeanu, în primul trimestru al anului, 30 dintre ele au fost duse deja la îndeplinire. Obiectivul Guvernului Grindeanu este să avem mai mulţi români în clasa de mijloc. Fiecare cetăţean şi fiecare familie care munceşte din greu trebuie să aibă şansa de a face parte din clasa de mijloc, adică să aibă o slujbă bine plătită, acces la o educaţie de top, servicii medicale de calitate şi bani pentru a-şi permite o vacanţă pe an, în familie. Dorim să asigurăm Guvernul că vom rămâne puternici și uniți. Totodată, susținem toate demersurile politice și legale pentru a apăra democrația din România și rezultatul votului din 11 decembrie. Membrii PSD Bihor cred că România are nevoie de stabilitate guvernamentală, politică și economică, iar Guvernul legitim, susținut de votul democratic al milioane de români, trebuie lăsat să pună în aplicare Programul la care s-a angajat. Aceasta este singura cale pentru a putea înainta spre prosperitate, dezvoltare și democrație”.

Dragnea – „lider puternic”

Prin cea de-a doua rezoluție, membrii PSD Bihor își reafirmă susținerea pentru președintele partidului, Liviu Dragnea, pe care-l consideră „un lider puternic și devotat valorilor social-democrate”. Iată textul PSD Bihor: „Sub conducerea lui Liviu Dragnea, anul trecut, PSD a obținut cel mai bun scor electoral din istoria sa, ceea ce a permis partidului să fie astăzi la guvernarea țării. Liviu Dragnea trebuie să își continue activitatea de președinte al partidului, în primul rând, pentru că domnia sa poate păstra unitatea organizației și, în al doilea rând, pentru că este garantul implementării Programului de guvernare al PSD, un program menit a crește nivelul de trai al tuturor românilor”.

Comitetul Executiv al organizației județene este constituit din președintele PSD Bihor, membrii Biroului Permanent Județean, președinții organizațiilor locale, parlamentari, europarlamentari, consilieri județeni, primari și membri ai organizației.