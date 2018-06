Radiatoare electrice cu roca vulcanica AMASS – metoda de functionare inteligenta pentru costuri scazute

Desigur, la acestea se adauga rezistenta in timp, intretinerea facila si costurile de investitie reduse. Dupa lungi studii si cercetari, specialistii germani au reusit sa realizeze un nou tip de sistem de incalzire, superior fata de solutiile deja existente. Este vorba despre noile radiatoare electrice cu roca vulcanica oferite de compania AMASS, o metoda revolutionara din domeniul incalzirii termice.

Acestea fac parte din ultima generatie de radiatoare din Germania si va permite sa reduceti costurile la energie electrica cu pana la 40%, in comparatie cu radiatoarele ce folosesc gazul ca sursa de alimentare. De altfel, aceste radiatoare sunt unice in ceea ce priveste consumul lor de energie electrica, care functioneaza maxim 35 min/ora. Cui se datoreaza aceasta performanta uimitoare? Raspunsul consta in rocile vulcanice, care datorita faptului ca au o inertie termica foarte mare, permit radiatorului sa ofere caldura cel putin inca o jumatate de ora dupa ce a fost oprit fara sa consume curent electric.

Care este metoda de functionare? Aceste radiatoare electrice au in componenta niste tablete de retentie a caldurii fabricate din piatra vulcanica, roca cu cea mai mare inertie termica, un produs biodegradabil si care nu afecteaza sanatatea familiei dumneavoastra. Elementul de incalzire este fabricat din aluminiu, un material extrem de rezistent, care ofera randament maxim. Acesta se va incalzi intr-un timp foarte scurt, iar caldura va fi distribuita uniform si rapid. Prin urmare, datorita acestor tablete cu roca nu vor exista pierderi de energie, iar caldura va fi stocata de catre acestea pentru o perioada lunga de timp.

In momentul in care radiatorul atinge temperatura setata de dumneavoastra, acesta va continua sa raspandeasca caldura stocata de catre piatra vulcanica pana la 45 de minute. Asadar, conform unui calcul simplu, timpul de functionare inregistrat intr-o zi de catre un radiator din otel este de 8 ore, fata de cel inregistrat de radiatoarele cu roca vulcanica de 2-3 ore pe zi. Diferenta este uriasa spre fericirea celor care au descoperit aceasta noua solutie in materie de radiatoare cu consum mai ieftin decat gazul.

Instalarea acestor radiatoare se poate face direct pe perete sau pe suporti verticali, iar designul sau unic va permite caldurii sa fie distribuita uniform pe intreaga suprafata a radiatorului. Dimensiunile pot varia in functie de dimeniunile incaperilor si de necesarul termic al intregii locuinte. Insa, pentru toate aceste detalii, specialistii Amass va stau la dispozitie cu recomandari, informatii suplimentare si consultanta de specialitate oricand.

Dati uitarii radiatoarele de otel sau aluminiu atat de ineficiente deoarece nu au capacitatea de a avea inertie termica. Acum este momentul sa va bucurati de noua inovatie adusa in tara de catre compania AMASS si sa economisiti pentru a putea duce o viata mai linistita si cu mai putine griji. Aflati mai multe despre radiatoare electrice cu roca vulcanica de la specialistii AMASS!

Advertorial! Hb: 37991