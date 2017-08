Răspunsul primit de un copil de 9 ani de la NASA

Anunţul NASA i-a atras atenţia elevului de 9 ani Jack Davis, care crede că este foarte potrivit pentru jobul remunerat cu un salariu cu şase cifre pe an, scrie agenţia de ştiri Agerpres. „Poate am doar nouă ani, dar cred că aş potrivit pentru funcţie. Unul dintre motive este faptul că sora mea spune că sunt extraterestru. De asemenea, am văzut aproape toate filmele despre spaţiu şi extratereştri pe care le puteam vedea”, a scris Jack într-o scrisoare scrisă de mână către NASA. Davis a adăugat că este foarte bun la jocuri video.

Scrisoarea sa i-a atras atenţia directorului NASA pentru ştiinţă planetară, Jim Green, care a trimis un răspuns. „Aud că eşti un ‘Gardian al galaxiei’ şi că eşti interesat să devii ofiţer pentru protecţie planetară. Este grozav!”, a scris Green. Deşi răspunsul lui Green nu a inclus o ofertă oficială de angajare, acesta îi vorbeşte lui Jack Davis despre oportunitatea a de a învăţa pentru a ocupa o poziţia la NASA în viitor.