RCS&RDS, Starbucks, Eberspaecher, Turism Felix și alte 18 companii fac angajări în Oradea

In premiera, evenimentul se va desfasura pe parcursul a doua zile, asa incat aria de selectie a firmelor participante sa fie una cat mai larga.

Absolventi, someri sau persoane in cautarea unei noi oportunitati in cariera? Un total de 626 de locuri de munca disponibile si 54 de cursuri acreditate de formare profesionala va asteapta, in cele 22 de standuri ale firmelor expozante, indiferent de nivelul de studii. TARGUL LOCURILOR DE MUNCA SI AL FORMARII PROFESIONALE se desfasoara in perioada 10 – 11 februarie 2017, la LOTUS CENTER, in zona magazinului Carrefour!

Atat vineri, cat si sambata, programul targului de recrutare este intre orele 10:00 – 16:00. Cei interesati vor trebui sa se inscrie pe listele AJOFM Bihor si sa completeze cateva chestinonare. Accesul spre standurile firmelor participante se va face in mod treptat, in grupuri, in functie de fluxul de persoane. De asemenea, oferim posibilitatea printarii si editarii cv-ului la standul PRINT CV, chiar in zona de intrare in targ.

Evenimentul organizat de TOP EXPO este realizat in parteneriat institutional cu AJOFM Bihor.



Situatia firmelor inscrise (in ordinea primirii confirmarilor) si a numarului de locuri de munca disponibile:

AUCHAN – 18 H. ESSERS – 8 PROFESIONAL ACADEMY – 56 de cursuri acreditate OLIMP IMPEX – 14 SIMBAC – 43 SC TURISM FELIX – 74 INTEVA ORADEA + SALONTA – 21 RCS-RDS – 30 COMAU – 64 CARREFOUR LOTUS + ERA – 24 GROS METAL – 11 CELESTICA – 63 CLASSFURN ROMANIA – 26 CONNECTRONICS ROMANIA – 37 STARBUCKS – 12 PLEXUS SERVICES RO – 84 EMERSON – 10 EBERSPAECHER EXHAUST TEHNOLOGY – 44 ATP MOTORS RO – 5 MOBIENTE – 22 MICRODECO – 6 CLASIK POKER EL DORADO 777 – 10

Saptamana viitoare, in acelasi loc vom desfasura TOP TRAVEL – targul de turism, care ajunge la editia a VIII-a, cu participarea celor mai importante agentii de turism din Oradea si a catorva expozanti din Ungaria.

TOP TRAVEL se va desfasura in perioada 17 – 19 februarie 2017 la Lotus Center (zona Carrefour), in intervalul orar 10:00 – 20:00, iar vizitatorii au acces gratuit. Premiul vizitatorului este un city break la Milano, cu zbor din Oradea, oferit de agentia TERRA VISTA – partener oficial al evenimentului.

Detalii targuri si expozitii pe http://topexpo.eu/

