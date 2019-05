Record absolut: 9 turnee finale!

Orădeanul Adrian Alexandrescu se numără printre oficialii delegaţi de Liga Europeană de Nataţie (LEN) să arbitreze cele mai bune echipe de club din lume şi în acest an.

„Final eight” Champions League Water Polo se va desfăşura în perioada 6-8 iunie în Germania, la Hannovra. Alexandrescu şi-a îmbunătăţit recordul, fiind la al nouălea turneu final de Champions League la care va arbitra. Din 2011, arbitrul orădean este nelipsit de la turneul final al CL, fiind singurul din lume care se poate mândri cu acest lucru.

Restul arbitrilor delegaţi sunt Ivan Rakovic (Serbia), Sebastien Dervieux (Franţa), Levan Berishvili (Georgia), Stanko Ivanovski (Muntenegru), Michiel Zwart (Olanda), Sergey Naumov (Rusia) şi Boris Margeta (Slovenia).

Pentru cel mai important trofeu din polo-ul mondial inter-cluburi se vor duela opt echipe. Programul sferturilor de finală: Jug Dubrovnik (Croaţia) – FTC Budapesta (Ungaria), CNA Zodiac Barceloneta (Spania) – BPM Sport Management Verona (Italia), Pro Recco (Italia) – Waspo 89 Hannover (Germania) şi Olympiacos Pireu (Grecia) – AN Brescia (Italia). „Se anunţă un final eight foarte disputat. Încă din sferturi sunt trei meciuri foarte echilibrate, care ar fi putut fi adevărate finale. Te simţi onorat, apreciat, când eşti delegat an de an să arbitrezi cele mai bune echipe din lume”, ne-a declarat Alexandrescu.

Are trei finale de CL

Finala este programată duminică, 9 iunie. Ultimele trei finale LEN Champions League au fost arbitrate de Adrian Alexandrescu împreună cu slovenul Boris Margeta, consideraţi cei mai buni arbitri de polo din lume ai ultimilor ani.

Alexandrescu mai are de arbitrat în această vară „super final” World League (Belgrad, 18-23 iunie) şi turneul final al Campionatului Mondial din Coreea de Sud, programat la Gwangju în perioada 12-28 iulie.