Redutabili pe teren propriu! Luceafărul a făcut scor cu CS Baloteşti

Miza celor trei puncte a făcut ca ambele echipe să-şi dorească victoria pentru a evada din zona retrogradării. A rezultat un joc dinamic, cu ocazii la ambele porţi.

Ilfovenii au început avântat şi în primele 40 de secunde au avut două situaţii de poartă, mai periculos fiind şutul centrare prin faţa porţii trimis de M. Neagu.

Replica gazdelor a venit după un sfert de oră, când Luduşan, din unghi, a trimis spre poartă, dar balonul a trecut prim faţa porţii, V. Pop ajungând prea târziu.

Luceafărul a trăit periculos, incursiunile lui M. Neagu generând panică în flancul stâng bihorean. După ce Gunie l-a blocat în ultimul moment pe Al. Stoica la 10 metri, apărarea bihoreană a capotat, Al Stoica învingându-l pe Moga cu un şut din 8 metri (0-1).

Schimbare decisivă

Antrenorul Cristian Lupuţ a mutat imediat, Codoban luându-i locul lui V. Pop, neinspirat în acest joc (40). Înlocuirea care a schimbat soarta jocului. Efectele s-au simţit imediat, Codoban pasând decisiv pentru Paraschiv, care a trimis în plasă din 6 metri (1-1). Luduşan a avut şansa să-şi aducă echipa în avantaj, dar şutul său de la 17 metri a trecut peste transversală (44).

Protagoniştii primului gol l-au reuşit şi pe al doilea: Codoban a centrat din partea stângă şi George Paraschiv a punctat cu capul din 6 metri (2-1). Al patrulea gol pentru atacantul de 19 ani în 4 zile!

„Luceferii” au continuat să controleze jocul, iar în minutul 63 excelentul Codoban a şutat de la 16 metri, puţin pe lângă bara din stânga lui Fulga. Codoban nu a mai greşit ţinta în minutul 70, când şutul său de la 20 de metri a intrat lângă bara din dreapta (3-1). Două pase de gol şi un gol pentru experimentatul mijlocaş format la Luceafărul!

Exuberanţi în joc, bihorenii s-au distanţat la 4-1 în urma şutului puternic trimis de Alex Dulca de la marginea careului, la colţul scurt. O repriză a doua excelentă a fost pigmentată şi cu faze spectaculoase, dar Preoteasa, Codoban sau Ţîră nu au reuşit să mărească diferenţa.

A treia victorie stagională a Luceafărului, una importantă având în vedere că a fost obţinută în faţa unei contracandidate la evitarea retrogradării.

CASETA TEHNICĂ

Luceafărul Oradea – CS Baloteşti 4-1 (1-1)

Stadion Luceafărul. Gazon excelent. Spectatori: 100

Au marcat: G. Paraschiv 41, 52, Cl. Codoban 70, Al. Dulca 72 / Al. Stoica 36

Luceafărul: B. Moga – Gunie, Cr. Oros-cpt., Băican, Moihedja – P. Mitrică, Preoteasa, V. Pop (40 Codoban), Al. Dulca – G. Paraschiv (70 C. Ţîră), Luduşan (64 V. Prejmerean). Antrenor: Cristian Lupuț

CS Baloteşti: C. Fulga – C. Dedu, R. Mihai (70 Clătinici), M. Neagu, M. Ghiţă, C. Predescu (74 F. Paraschiv), N. Filip, Gojnea, V. Mihai, B. Marciuc, Al. Stoica. Antrenor: Florin Nofitovici

Cartonaşe galbene: Băican 43, Gunie 51 / M. Ghiţă 24, N. Filip 60, V. Mihai 90+2

Arbitri: Nechita Marius Chioran (Cluj-Napoca) – Casian Băla (Arad), Călin Cimponeriu (Lugoj)

Observatori FRF: Daniel Sabou (Zalău), Dan Monea (Aiud)