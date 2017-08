Rețeta lui Anni – Hyderabady Biryani cu pui

Ingrediente

Pentru marinarea puiului (se poate inlocui puiul cu miel, porc sau vita)

1 kg pui intreg taiat in bucati mici

1 lingura pasta de ghimbir

2 linguri pasta de usturoi

1 lingurita praf de chili

1 lingurita boia de ardei afumat

1 lingurita garam masala

1/2 lingurita chimen

1/2 cana coriandru verde proaspat maruntit

1/3 cana frunze de menta prospata tocata

cativa ardei iuti verzi – dupa gust

300 gr iaurt, sucul de la o limeta

1 bat de scortisoara

cateva boabe de piper

seminte de chimen

2 frunze de dafin

100 ml ulei de arahide

unt sau orice alt ulei sau grasime

sare dupa gust.

Amestecati totul impreuna cu carnea de pui, lasati la marinat in frigider cel putin doua ore sau chiar peste noapte pentru un gust mai puternic.

Pentru orez

500 gr orez de calitate superioara de tip basmati

2 linguri ulei

pentru aromatizarea orezului aveti nevoie de:

2 betisoare de scortisoara

5 boabe de cardamon verde

3-4 cuisoare

seminte de chimen

cateva frunze de dafin

sare dupa gust.

Orezul se prepara astfel: spalati orezul si lasati la hidratat in apa pentru cel putin 20 – 30 minute. Fierbeti 2-3 litri de apa impreuna cu toate ingredientele de tip condiment, sare si doua linguri de ulei. Odata ce apa incepe sa fiarba, adaugati orezul si lasati sa fiarba 3 – 4 minute pana cand e fiert in procent de 30 – 40 %. Strecurati orezul si si tranferati-l intr-o cratita incapatoare dar nu foarte adanca.

Pentru asezonare

3-4 cepe rosii tocate julien, calite pana devin crocante, caramelizate.

Frunze de coriandru si de menta tocate, sofranul inmuiat in jumatate de cana de lapte, o mana de nuci caju, migdale cumparate crude dar prajite de voi in tigaia fara ulei, o mana de stafide.

Asezonarea si servirea

Se ia o cratita cu fundul gros, din fonta de preferinta, o ungeti cu unt si transferati in ea puiul marinat impreuna cu sosul in care a fost marinat. Asezati peste un strat de ceapa calita, o lingurita de garam masala, 1 strat de ierburi verzi tocate si jumatate din cantitatea de orez, dupa care repetati inca odata straturile de ceapa, verdeturi, garam masala. Adaugati acum cealalta jumatate de orez, turnati sofranul inmuiat in lapte caldut peste stratul de orez, sare dupa gust, un strat de ceapa caramelizata, caju, migdale, stafide, si ierburi aromate verzi. Acoperiti bine cratita cu un capac cat se poate de ermetic, se poate folosi un aluat moale de faina care se lipeste pe marginea cratitei sau umeziti un prosop pe care il veti pune peste capac sau puteti acoperi totul ermetic cu o folie de aluminiu asezata peste capac.

Se pregateste la foc mare pentru 5-8 minute, dupa care inca 40 de minute la foc mic. Opriti focul si lasati sa se odihneasca inca 10-15 minute, dupa care e gata pentru servit!

Recomand servirea Biryani cu sos raita – adaugati doi castraveti razuiti in 300 gr iaurt gras, sare dupa gust, piper si o lingura de zeama de lime.

Pofta buna!

Scurt istoric

Cuvantul Biryani deriva din limba persana – limba ce era vorbita in diferite parti ale indiei in India Medievala de catre imperiul Mughal. Imperiul Mughal in subcontinentul Indian instaurat si condus de catre persanii musulmani intre secolele XVI – XIX. Se spune ca originea cuvantului biriany este din “birini” – cuvantul persan care inseamna orez. O alta teorie spune ca deriva din “biryan” sau “beriyan” care inseamna a praji sau a cali. Oricare din teorii dovedesc originea acestui fel de mancare ca fiind din Persia si/sau Arabia. Putea deasemenea veni din Persia via Afganistan catre Nordul Indiei.

Mumtaz Mahal – regina imperiului Mughal, ShahJahan care a cosntruit Taj Mahal ca si loc final de odihna pentru sotia lui a decis ca acest fel de mancare este unul complex pentru a-si putea hrani armatele cu el.

Originea adevarata a Biryani este una incerta in cele din urma si exista foarte multe tipuri din acest preparat dezvoltate pe intreg teritoriul Indiei, dar principiul de preparare a ramas acelasi.

Ce este Biryani –

Biryani – este un fel principal de mancare gatit de obicei cu orez bob lung si carne, preparate impreuna intr-un vas mare, la flacara mica. Carnea este marinata cu multe condimente, stimulente ( scortisoara, cuisoare,cardamom,sofran…etc. ) plante aromate si ierburi proaspete. In mod tranditional se foloseste orez basmati si pulpa de miel. In zilele noastre, depinde doar de regiune sau de restaurantul care prepara acest fel de mancare. Se poate servi Biryani gatit cu : miel, berbec,peste, pui, oua sau legume.

Tehnica de gatit a Biryani se numeste ”Dum pukht”, “Dum” inseamna a trage aer iar “pukht” inseamna a gati . Pentru tehnica de gatit Dum pukht se utilizeaza o oala cu fund gros, de preferinta din fonta, in care sa se poata gati la foc mic, fara a amesteca in mancare, fara a exista riscul de a se arde mancarea. Pentru a gati Dum oala cand se pune la foc trebuie sa fie sigilata, la noi in India sigilarea se face cu capac si prosop umed sau se face un aluat moale de fain care se lipeste pe marginea oale si asupra se pune capacul, care nu se inlatura de pe oala pana in momentul servirii.

Exista doua tipuri de Biryani de baza: Pakki ( preparate la foc fiecare faza in parte) si Kacchi (puse crude la gatit). In pakki biryani, carnea gatita si orezul impreuna cu condimentele sunt puse in straturi in Dum. In the kacchi biryani ingredientele crude sunt puse in straturi in Dum si puse pe foc la flacara mica.

Exista foarte multe variatiuni ale acestei retete atat de des intalnite in India, in functie de regiune si cultura zonei respective.