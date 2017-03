Sandu Lungu s-a accidentat la repetiții, însă dorește să continue la „Uite cine dansează”

Conform regulamentului concursului, o pereche poate să nu participe la o singură ediție din cadrul concursului în cazul în care un concurent este accidentat grav.

„M-am accidentat la repetitii, aveam de facut o priza dificila intr-o fandare si am ramas acolo. S-a acumulat oboseala din fiecare zi. In dans sunt alte miscari fata de cele pe care le fac eu in mod constant in sportul pe care-l practic, iar anumiti muschi nu sunt obisnuiti. Dar mergem inainte, nu e nicio problema, se intampla. Am decis impreuna cu echipa sa nu dansez in seara aceasta, sa nu fiu nevoit sa sar intr-un picior pe scena, am hotarat ca e mai bine asa, sa ma menajez putin si sa intru data viitoare”, a spus sportivul.

Sandu Lungu a transmis un mesaj și pentru susținătorii săi: „Imi pare rau ca nu am dansat astazi (luni), pentru cei de acasa care m-au sustinut, care sunt alaturi de mine si ma simpatizeaza, insa voi face tot posibilul si chiar imposibilul sa merg mai departe in aceasta competitie si sa ofer un spectacol frumos, astfel incat oamenii sa se simta bine, sa-i inveselesc, sa fac impreuna cu partenera mea, Raluca, o atmosfera placuta, asta e intentia mea. Acum ma simt mai bine, am stat cu gheata zilele acestea, cu medicamente si am facut fizioterapie, iar de zilele urmatoare vreau sa reincep antrenamentele si sa invat stiluri noi de dans si coregrafii frumoase”.

Cealaltă pereche care în compoziție un orădean, coregraful Andrei Mangra și Rona Hartner, s-a calificat în faza următoare a concursului.