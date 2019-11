Săptămâna internațională la Universitate

Stundenții Facultății de Istorie, Relații Internaționale, Științe Politice și Științele Comunicării din cadrul Universităţii Oradea au ocazia în perioada 5-7 noiembrie să descopere ofertele educaționale ale câtorva țări precum Kosovo, Albania și Ucraina. Asta pentru că mai mulți profesori ai instuțiilor din aceste ţări vor fi prezenți la conferința „Regional Development at the Borders of the European Union”, organizată de Departamentul de Relații Internaționale și Studii Europene.

Deschiderea conferinței a avut loc luni, la centrul PractiPass din cadrul Facultății de Istorie, iar aceasta a fost coordonată de lectorul universitar Florentina Chirodea. Primul care a luat cuvântul a fost decanul facultății, care împreună cu conferențiarul universitar Alina Stoica, au prezentat ofertele Erasmus pentru studenții orădeni, dar și statistici cu privire la numărul studenților veniți la Oradea prin programe Erasmus. Decanul a invitat apoi câțiva studenți și profesori din mai multe țări să vorbească despre universitățile pe care le reprezintă. Nino Tabeshadze, de la Universitatea Ivane Javakhivili Tbilisi State, din Georgia, a spus că aceasta este una dintre cele mai vechi instituții de învățământ superior din țară și şi-a arătat deschiderea de a vorbi cu orice student curios de program.

Conferința a continuat marți, în Cetatea Oradea, unde profesorii au abordat probleme legate de dezvoltarea regională, regiunile de frontieră și cooperarea între țările învecinate. Astăzi și mâine este programată conferința internațională „Power and Borders in the New World Order”. Manifestarea se va încheia vineri, de la 10:30, cu o ceremonie de acordare a titlului de Doctor Honoris Causa profesorului Richard Sakwa, de la Universitatea Kent, din Marea Britanie. Conferința cu tema „Regional Development at the Borders of the European Union” este organizată în cadrul modulului european Jean Monnet „Development of the Border Regions in Central and Eastern Europe countries”.

Alin Pop, An III, Jurnalism