„Scurt-circuit” fotovoltaic în Oltenia: Fondul de Mediu caută breșa!

Administrația Fondului de Mediu a ales să blocheze procesul de încărcare a cererilor de finanțare, de către cei 260 de instalatori validați, după ce a constatat că un instalator din zona Oltenia a găsit o scurtătură, reușind să introducă în sistem mult mai multe cereri decât au reușit ceilalți instalatori. Astfel, marți, s-a ajuns la situația ca, în doar 4 ore, fondurile să se epuizeze pentru regiunea Sud-Vest Oltenia, astfel încât AFM a suspendat funcționarea aplicației informatice (fotovoltaice.afm.ro), marți, la ora 16:30. Și suspendată a rămas, până la ora redactării acestui articol.

„Aplicația nu s-a blocat, ci noi am decis suspendarea aplicației. Facem analizele necesare și îi dăm din nou drumul, în câteva zile. A apărut o situație ce a ridicat o serie de suspiciuni. Unul dintre instalatori a introdus forte multe cereri pe zona Sud-Vest. Sperăm că mâine (vineri – n.red.) sau cel târziu luni să putem reluăm procesul de încărcare a cererilor de finanțare”, informează Dorin Corcheș, vicepreședintele AFM. Marți, la ora 14:15, din cele 656 milioane de lei alocați pentru acest program, mai erau disponibili doar 333 milioane de lei, iar pentru Oltenia fondurile erau epuizate. Două ore mai târziu, Fondul de Mediu a suspendat înscrierile.

© Românii ce vor fi admiși în programul Casa Verde – Fotovoltaice vor deveni prosumatori, nu doar consumatori Foto: EPA

Dosare răs-verificate

Corcheș subliniază că, spre deosebire de programul Rabla, când înscrierea a fost întreruptă din motive tehnice – softul înghețându-se din cauza volumului mare de cereri – de data aceasta softul nu are probleme de funcționare.

Pe măsură ce se încarcă cererile de finanțare, softul scade automat câte 20.000 de lei pentru fiecare cerere, din totalul alocat fiecărei regiuni. În momentul în care se atinge pragul sumei alocate, aplicația AFM nu va mai prelua cereri. Abia ulterior urmează procesul de analiză a dosarelor, de către angajații Fondului de Mediu.

„Vom evalua fiecare dosar în parte, apoi validăm. Cei respinși au posibilitatea să depună contestație. Și dacă rămân respinși, suma de realocă”, ne declară Dorin Corcheș.

32.800 de cereri vor fi admise, la nivel național. Din acestea, 3.277 vor fi admise la nivelul regiunii de Nord-Vest. Adică 10% din bugetul întregului program național. La nivel național, au fost alocate 656 milioane de lei, în timp ce pentru regiunea de Nord-Vest, din care face parte și județul Bihor, i-au fost alocate 65.540.000 lei. Regiunii Sud-Vest Oltenia îi fuseseră alocate 53,2 milioane de lei, fiind deja depuse cereri care acoperă întreaga sumă, în doar câteva ore, marți! Rămâne de văzut câte dintre acestea vor fi și validate. AFM finanțează persoanele fizice cu 20.000 de lei nerambursabili instalarea unui sistem de panouri fotovoltaice, cu o putere de minimum 3 kw, iar beneficiarul final este obligat să asigure o cofinanțare de minimum 10%.

Programul devine multianual?

„Ne dorim ca programul să devină multianual și mă bucur că am ajuns în acest moment, să îl putem derula propriu-zis. Cu bune, cu rele, sperăm că va fi din ce în ce mai bine. Din momentul în care validăm dosarele, sunt 90 de zile în care se obține ATR-ul (avizul tehnic de racordare – n.red.). Apoi, instalatorul are la dispoziție cel mult opt luni, pentru a veni la decont. Cred că toată lumea are interesul ca lucrurile să se întâmple foarte repede. Sigur, programul ar fi trebuit pornit încă din primăvară, dar au fost foarte multe situații care au trebuit rezolvate, inclusiv de ordin legal. Astfel, am fost împinși până în toamnă”, declară Dorin Corcheș, pentru JURNAL BIHOREAN & BIHON.ro.

© Corcheș nu are la inimă ultimele decizii luate de Tăriceanu & Co. Foto: JB

Corcheș rămâne în funcție!

Orădeanul vicepreședinte al Fondului de Mediu, membru ALDE, și-a depus mandatul, în urmă cu două săptămâni. Cu toate acestea, a rămas în funcție, deoarece premierul Viorica Dăncilă nu se grăbește să ia act de demisia sa. Prin urmare, Corcheș își exercită în continuare atribuțiile, legate inclusiv de coordonarea programului Casa Verde – Fotovoltaice. Mai mult, printr-o postare pe Facebook, joi, Dorin Corcheș a criticat, practic, decizia ALDE de ieșire de la guvernare, înscriindu-se, astfel, în linia Grațielei Gavrilescu și a Ramonei Mănescu.

„Soluția nu este să dăm afară tot partidul din partid până rămân doar membrii care sunt de acord cu tot ce afirmă conducerea, ci să găsim împreună o soluție cât mai bună pentru viitorul Partidului ALDE”, propune Corcheș, care se declară „deloc convins” de alianța propusă de Tăriceanu, cu Pro România lui Victor Ponta.