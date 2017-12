Se antrenează şi în ziua de Crăciun

„Lucrurile încep să funcţioneze, dar nu la nivelul la care consider eu că putem să ajungem. Suntem mai bine decât la începutul campionatului, dar nu am atins încă nivelul la care consider eu că putem juca. Aici revin la absenţa, timp de trei luni, a lui Zeno. Nu ne-a fost uşor să jucăm atât de mult fără el şi acest lucru ne creează dificultăţi în continuare. Aşteptăm meciul cu Steaua, este o partidă care ne va arăta unde suntem. Ne vom antrena în permanenţă. Nu avem liber nici de Crăciun, nu vom avea nici de Anul nou”, a spus Cristian Achim.

Meciul CSM CSU Oradea – CSM Steaua EximBank va avea loc joi, cu începere de la ora 18:00, la Arena „Antonio Alexe”.

Spectacol cu public: CSM CSU Oradea a învins Timba Timişoara cu scorul de 100-76 Echipa orădeană a obţinut, conform aşteptărilor, o victorie categorică în meciul cu Timba, din etapa a 10-a a Ligii Naţionale de baschet masculin. Partida în sine a fost fără istoric, superioritatea gazdelor fiind evidentă. Orădenii au făcut spectacol, oferind numerosului public prezent la sală o di... Citește articolul

LIGA NAŢIONALĂ DE BASCHET MASCULIN

Rezultate înregistrate în etapa a 10-a:

CSM CSU Oradea – Timba Timişoara 100-76

BC CSU Sibiu – Politehnica Iaşi 87-66

BC Mureş Târgu Mureş – Dinamo Bucureşti 87-48

BC SCM Timişoara – SCM U Craiova 107-95

U BT Cluj-Napoca – Phoenix Galaţi 91-75

CSM Steaua EximBank Bucureşti – BCMU FC Argeş Piteşti 96-71

CLASAMENT

BC CSU Sibiu 11 8 3 958 – 817 19 U BT Cluj-Napoca 10 8 2 886 – 726 18 BC SCM Timişoara 10 8 2 898 – 775 18 CSM Steaua Bucureşti 10 7 3 883 – 748 17 CSM CSU Oradea 10 6 4 870 – 736 16 BCMU FC Argeş 10 6 4 783 – 774 16

——————————————————————————–

Phoenix Galaţi 10 6 4 777 – 757 16 SCM U Craiova 10 4 6 946 – 966 14 BC Mureş Târgu Mureş 9 4 5 668 – 718 13 Timba Timişoara 9 2 7 682 – 801 11 Politehnica Iaşi 10 1 9 711 – 871 11 Dinamo Bucureşti 11 0 11 681 – 1054 11

Etapa viitoare (27-28 decembrie): miercuri: BC SCM Timişoara – U BT Cluj-Napoca (ora 18:00, Digi Sport); joi: CSM CSU Oradea – CSM Steaua EximBank (ora 18:00, Digi Sport), Timba Timişoara – BCMU FC Argeş Piteşti.

Partida BC CSU Sibiu – Dinamo Bucureşti 111-65 s-a disputat în devans. Meciul SCM U Craiova – Phoenix Galaţi a fost reprogramat pentru data de 10 ianuarie 2018.

Sâmbătă, 30 decembrie, va avea loc, în devans pentru etapa a 13-a, meciul U BT Cluj-Napoca – Timba Timişoara.