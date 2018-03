Se pot admira cele 45 de mașini inventate sau proiectate de Leonardo da Vinci

Sâmbătă, de la ora 10, se va deschide pentru trei luni o expoziţie fascinantă, ce cuprinde 45 de maşini inventate sau proiectate de Leonardo da Vinci. Toate cele 45 de obiecte sunt realizate din lemn şi respectă pînă în ultimul amănunt schiţele din caietele lui Leonardo da Vinci.

Expoziţia intitulată „Invenţiile unui geniu. Maşinile lui Leonardo da Vinci” este găzduită de Muzeul Ţării Crişurilor, în noul său sediu de pe strada Armatei Române nr. 1/A. Parteneri sunt: Consiliul Județean Bihor – care suportă efortul financiar, Muzeul „Leonardo da Vinci” din Florenţa (Italia) cu care s-au purtat tratativele timp de un an de zile şi care este custodele pieselor din expoziția Da Vinci.

Gupul de artizani din Florența ai societăţii Tehno Art au muncit timp de 50 de ani studiind mecanismele proiectelor lui Da Vinci, creând machete complet funcţionale, unele interactive, ale acestei expoziţii care, pentru a fi adusă la Oradea, a beneficiat de sprijinul consulului onorific al provinciei Trentino, Maurizio Passerotti.

Geniu creator

Leonardo da Vinci (Leonardo di ser Piero da Vinci) a fost considerat cel mai de seamă reprezentant al perioadei renascentiste italiene. Pictor, sculptor, arhitect, muzician, inginer, inventator, filozof, anatomist, geolog, botanist şi scriitor, geniul său creator şi spiritul său inventiv şi-au pus amprenta asupra epocii în care a trăit, dar şi asupra istoriei întregii omeniri.

Artistul Da Vinci a fost sărbătorit timp de aproape 500 de ani, dar abia de curând am ajuns să îl cunoaştem pe Leonardo, omul de ştiinţă.

Ca inginer, Leonardo da Vinci a conceput, printre altele, maşini de zbor, un tanc, maşină de socotit, însă puţine din invenţiile sale au fost puse în practică în timpul vieţii sale. Interesat de ştiinţe, şi-a aplicat cunoştinţele despre mecanică în ingineria civilă şi militară, dedicându-se studiilor de anatomie, biologie, matematică şi fizică.

În expoziţia prezentă la Oradea se pot vedea, printre altele, un anemometru cu lamele sau cu pene – instrument pentru măsurarea vitezei vântului, un volant – care are rolul de a stoca şi de a elibera energie cinetică, dar şi de a uniformiza mişcarea de rotaţie a unui arbore, un mecanism de răsucire cu greutăţi şi frânghii, un arc aplicat în special în mecanismele ceasurilor, schiţa şi macheta unui studiu pentru ridicarea obiectelor grele.

Leonardo este cunoscut şi ca unul din părinţii automatizării. El a realizat schiţa unui mecanism destinat unui automat cu armură medievală, care pare a fi fost folosit în reprezentaţiile teatrale, şi care face şi acesta parte din expoziţia temorară. A mai făcut studii referitoare la o scară mobilă de escaladare, a făcut variante de pod mobil sau de ambarcaţiune cu carenă dublă. A realizat schiţele unei tehnici de asalt, macheta unui tun naval, sau proiectile de formă cilindro-ogivală de o remarcabilă modernitate, de formă aerodinamică, prevăzute cu aripioare de direcţionare.

Fiecare machetă a fost construită conform desenelor lui Leonardo Da Vinci, a notelor sale, din materiale care se puteau găsi în Italia secolului XV-lea. Machetele sunt însoţite de panouri explicative. Toate acestea şi multe altele sunt desfăşurate pe o suprafaţă de 400 mp.

Exponatele sunt grupate pe patru categorii: maşini pentru zbor, maşini hidraulice, maşini civile, maşini de război, vizitatorii putând interacţiona cu 15 din exponate, care sunt finalizate în mărime naturală.

Muncă de echipă

La vernisajul care a avut loc vineri pentru presă, amfitrion a fost directorul Muzeului Ţării Cirşurilor, Aurel Chiriac.

„Expoziţia este rodul unei munci de echipă. Este prima expoziţie în care informaţia este oferită aşa cum trebuie, nu doar în română, maghiară şi engleză, dar şi cu datele necesare pentru a înţelege munca lui Leonardo”, spune Aurel Chirac.

„Se poate viziona şi un film care durează o jumătate de oră, film dedicat lui Leonardo Da Vinci şi acestor invenţii, iar într-o altă sală sunt calculatoare unde copiii pot să se joace şi să afle despre viaţa lui Da Vinci. Este o expoziţie complexă, care cuprinde şi imagini 3D, cu explicaţii suficiente pentru ca în final vizitatorii să poată pleca lămuriţi de ce înseamnă geniul lui Leonardo Da Vinci, un geniu care a avut puterea să gândească în viitor”.

Preşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Pasztor Sandor, a felicitat muzeul pentru felul în care a oranizat această expoziţie. „Sperăm ca expoziţia să fie vizitată de cât mai multe persoane. În perioada următoare, programul Şcoala Altfel va oferi posibilitatea claselor de elevi din judeţul Bihor să o viziteze. Am discutat cu primarii din judeţ să ajute un pic şcolile cu mijloacele de transport din dotare. Ţelul nostru este să avem cât mai mulţi vizitatori de vârstă fragedă”, a spus Pasztor Sandor.

Alături de preşedinte a fost prezent şi vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Ioan Mang. „Ca inginer, când am văzut această expoziţie am rămas impresionat de geniul lui Leonardo Da Vinci. Trebuie să ne gândim că anul viitor, în 2019, vor fi 500 de ani de la moartea lui Da Vinci, ceea ce înseamnă că aceste schiţe au fost desenate acum peste 500 de ani. Cred că din perspectiva asta ar trebui să privim această expoziţie foarte educativă şi instructivă, nu numai pentru copii, dar şi pentru adulţi” a precizat Ioan Mang.

Expoziţia a fost onorată şi de prezenţa consulului onorific al provinciei Trentino, Maurizio Passerotti care a atenţionat:

„A-l cunoaşte pe Leonardo Da Vinci înseamnă a cunoaşte principiile gândirii ştiinţifice occidentale. Da Vinci nu a fost doar sculptor şi pictor, ci şi un om studios, cu cunoştinţe vaste”.

Înainte de a da cuvântul episcopului romano-catolic de Oradea Böcskei László, directorul Aurel Chiriac a menţioant faptul că de săptămâna aceasta a început mutarea din Palatul Baroc, dar este convins că va colabora în continuare cu episcopia, lucru întărit de Preasfinţia Sa.

„Mă bucur deosebit de mult să putem constata că Muzeul Ţării Cirşurilor începe să se simtă deja bine în acest nou sediu”, spune episcopul. „Vreau să vă asigur însă că nu ne vom despărţi ca şi instituţii, pentru că activitatea pe care noi am demarat-o cu câteva luni în urmă se apropie foarte mult de activitatea muzeului. Nu trece o săptămână fără să descoperim lucruri foarte interesante despre care vom vorbi în viitorul apropiat, lucruri care până acum au fost ascunse fie sub tencuieli, fie sub straturi de vopsea, fie sub cărămizi. Deci nu ne vom despărţi pentru că atât oamenii de la muzeu cât şi specialiştii pe care îi angrenăm noi vor avea pe ce să colaboreze. Şi pe lângă restaurarea palatului, putem deja vorbi ca şi o certitudine şi despre restaurarea parcului baroc”.

Expoziţie de anvergură

Expoziţia a fost prezentată de Mirella Florian, istoric de artă, responsabilă a Şcolilor Ladine din Trentino-Alto Adige (Italia), inclusiv a Liceului de Artă din Pozza di Fassa. Mirella Florian a mai colaborat cu Muzeul Ţării Crişurilor şi anul trecut, la noaptea muzeelor, când a adus expoziţia de jucării care a avut un mare succes.

„Leonardo Da Vinci, omul de geniu, talentul universal al artei italiene, a exprimat în cele mai diverse domenii dorinţa de a depăşi cunoştinţele dobândite, de a experimenta şi a descoperi personal noi frontiere ale artei şi cunoaşterii. Artist, scriitor şi om de ştiinţă, a fost interesat de mai multe discipline, cu dorinţa imediată de a cerceta toate aspectele acestora. Activitatea lui Leonardo, prin numeroasele sale desene şi proiecte este orientată spre construcţii de maşini şi dispozitive care au marcat dezvoltarea umanităţii. Leonardo avea obiceiul de a lua întotdeauna cu el caiete pe care nota cu precizie şi în detaliu tot ceea ce îl impresiona în lumea înconjurătoare”, a spus Mirella Florian.

Directorul Aurel Chirac a ţinut să precizeze în final faptul că acest tip de expoziţie de anvergură va exista de acum înainte în portofoliul muzeului. Este deja planificată următoarea expoziţie, care va fi una de excepţie, cu piese de patrimoniu tot din afara României, dar care va fi anunţată la timpul potrivit. Expoziţia „Invenţiile unui geniu. Maşinile lui Leonardo da Vinci”, care se deschide sâmbătă, 17 martie, va putea fi vizitată până în 10 iunie 2018.

Program muzeu:

Luni: închis; marţi, joi, sâmbătă: orele 10:00-15:00; miercuri, vineri, duminică: orele 10:00-18:00.

Grupurile (minim 15 persoane, maxim 30 de persoane) pot intra doar cu programare prealabilă la tel. şi fax 0259/479.918, între orele 9:00-15:30.

Programările se vor face din jumătate în jumătate de oră pentru a se evita aglomeraţia, începând cu ora 10:00, iar ultima intrare va fi permisă cu o jumătate de oră înainte de închiderea programului muzeului.

Preţul biletelor: 12 lei – adulţi; 6 lei – elevi, studenţi, pensionari.

Intrarea este gratuită la toate expoziţiile pentru copiii până la 4 ani, copiii din casele de asistenţă socială, veteranii de război, lucrătorii actuali şi pensionarii din reţeaua muzeistică naţională.

Persoanele cu dizabilităţi au acces în expoziţie folosind lifturile speciale, care funcţionează la cerere.