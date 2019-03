Sediul Distrigaz Vest, în incinta Primăriei Oradea

Stimați parteneri / Stimați Clienți, având in vedere procesul de eficientizare si îmbunătățire a relației cu partenerii si clienții noștri, dorim sa va aducem la cunoștință ca vom concentra activitățile de relații clienți in unicul nostru punct de lucru aflat in incinta Primăriei Municipiului Oradea, Str. P-ta Unirii, nr. 1, Camera 5.

Suntem convinși ca acest proces de concentrare al activităților, va duce la simplificarea relației cu clienții noștri si reducerea timpilor de așteptare. Data efectiva a demarării activității in noul nostru sediu este 25.03.2019 . De asemenea dorim sa va reamintim ca plățile către societatea noastră pot fi operate prin următoarele modalități: 1. Numerar: casieria Distrigaz Vest din incinta Primăriei Oradea: Str. Piața Unirii, nr. 1 , camera 5, parter

aparatele de încasat din incinta Primăriei Oradea: Str. Piața Unirii, nr. 1 , camera 5, parter (prin scanarea facturii la aparatele de încasat)

agențiile Băncii Transilvania (prin scanarea facturii la aparatele de încasat)

agențiile BCR (prin completarea manuala a datelor privind factura la aparatele de încasat)

mașinile multifuncționale BCR si ghișeele automate BCR 2. Cu cardul – comision zero: online pe https://my.distrigazvest.ro/auth (prin crearea unui cont gratuit ).

la ATM – urile agențiilor Raiffeisen Bank (prin specificarea codului de client si ID factură).

la casieria Distrigaz

aparatele de încasat din cadrul birourilor de relații cu clienții Distrigaz Vest din incinta Primăriei Oradea: Str. Piața Unirii, nr. 1 , camera 5, parter 3. Prin internet banking: – Plăți utilități – comision zero: Raiffeisen Bank – IBAN RO07RZBR0000060018982391 (detalii de plată: cod client și ID factura).

BT 24 – detalii de plată: cod client și număr factura. 4. Prin debit direct: în baza unui Mandat de debitare directă, încheiat cu Raiffeisen Bank, Banca Transilvania sau BCR. 5. Prin serviciul bancar telefonic ALO 24 Banking BCR 6. Virament bancar – la următorii parteneri bancari: Libra Bank – IBAN: RO26 BREL 0002 0010 1930 0100

Banca Transilvania – IBAN: RO36 BTRL 0050 1202 7258 36XX

Raiffeisen Bank – IBAN: RO59 RZBR 0000 0600 1276 2203

BCR – IBAN: RO25 RNCB 0825 0464 5896 0001

Trezoreria Oradea – IBAN: RO91 TREZ 0765 069 XXX 000 743 Va așteptăm!