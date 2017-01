Șostakovici și o vioară la Filarmonică

Astfel, în prima parte aceștia vor putea asculta „Momente simfonice”, o lucrare contemporană, compusă în 1933 de Dohnányi Ernő.

Seara va continua cu „Concertul nr. 2 pentru vioară și orchestră în do diez minor” de Dimitri Șostakovici, lucrare compusă în 1967 și dedicată lui David Oistrakh. Garanția unei interpretări de clasă va fi asigurată de violonistul Franceso Ionașcu. Acesta este un tânăr violonist de excepţie, provenind dintr-o familie de muzicieni din Cluj, născut în 1991 la Veneţia, având deja un palmares internaţional impresionant, prin susţinerea a numeroase recitaluri şi concerte în ţară şi străinătate (Marea Britanie, Italia, Franţa, Germania, Ungaria), laureat a peste 25 de concursuri naţionale şi internaţionale, participant la mai multe concursuri de măiestrie. A absolvit studiile Bachelor of Music (Honours) la Royal College of Music din Londra cu distincția de „First Class”.

În partea a doua, cei prezenți vor fi încântați auditiv cu Simfonia nr. 101 „Ceasornicul” în Re major de Joseph Haydn. Simfonia „Ceasornicul” are titlul inspirat din partea a doua – Andante, în care acompaniamentul de optimi egale sugerează foarte plastic tic-tacul unui ceasornic.

Conducerea muzicală a concertului îi aparţine tânărului dirijor permanent al Filarmonicii de Stat Oradea, Jankó Zsolt, el fiind în același timp și dirijorul Operei Maghiare din Cluj-Napoca şi dirijorul asistent al Orchestrei Festival din Budapesta.