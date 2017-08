Spectacol pe caniculă la „Visit Oradea Streetball”

Evenimentul s-a desfăşurat pe patru categorii de vârstă: sub 14 ani, sub 18 ani, open şi peste 35 de ani.

Printre componenţii echipelor participante s-au aflat jucători din cadrul Academiei de baschet CSM Oradea la categoria sub 14 ani, actuali sau foşti baschetbalişti ai CSM CSU, cum sunt Daniel Tămăşdan, Sergiu Pop, Horia Hora, Djordjo Djordjic, Szijártó Lajos, Demjen Gábor etc la categoria open. Alţi jucători de marcă pe care i-a dat baschetul orădean, ca Gellert Zoltán, Şerban Sere, Gabriel Viciu, Szijártó Levente (cel mai titrat baschetbalist român) şi Lázár László au asistat de pe margine la meciurile turneului.

Invitatul special al manifestării a fost celebrul luptător Sandu Lungu, care şi-a testat aptitudinile în sportul cu mingea la coş. Două mirese prezente la eveniment au „pigmentat” întrecerile turneului.

Etapa „Visit Oradea Streetball” se încheie astă seară, o dată cu meciurile decisive de la toate categoriile de vârstă. Echipele câştigătoare se vor califica la turneul final al Circuitului Național Sport Arena Streetball 2017, programat la 18-20 august, la Bucureşti.