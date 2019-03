Start-up IT – Realizează-te în Oradea!

Compania gestionară a fondului va fi înfiinţată până în jurul datei de 30 aprilie 2019.

Aportul Primăriei – 300.000 euro; aportul partenerilor – 5.000 euro fiecare. Fondul de investiții va fi administrat de o SA înființată prin Agenția de Dezvoltare Locală Oradea, împreună cu companii cu experiență în domeniul IT&C.

„În plan local, pilonii economiei de astăzi ai Municipiului Oradea sunt reprezentați de comerț, industrie, construcții și transporturi. Aceste sectoare „clasice” de activitate sunt limitate în dezvoltare de infrastructură (terenuri disponibile, asigurare de utilități) și de forța de muncă existentă pe piață. Dacă în trecut, din analiza trendurilor ne aşteptam ca economia locală să evolueze pe aceleaşi principii extensive, dominate de proiecte industriale și rezidenţiale, în prezent înţelegem că pentru a asigura dezvoltarea economică viitoare trebuie să ne așteptăm și să participăm la transformări structurale. Alături de sectoarele reprezentative astăzi, trebuie să susținem dezvoltarea serviciilor turistice și cele de IT care pot dinamiza o economie locală sustenabilă”, apreciază Eduard Florea, director economic executiv în Primărie.

Conștienți de potențialul acestui domeniu, precum și de rolul pe care IT-ul îl are în toate segmentele de activitate locale, ținând cont de interesul crescut al tinerilor pentru domeniul IT, Municipalitatea orădeană își propune să se implice activ în dezvoltarea ecosistemului tech din Oradea, dorind să devină un pol național de dezvoltare în acest domeniu.

Cu experienţă

Partenerii privați trebuie să fie companii cu experiență în domeniul IT&C, dispuse să contribuie la capitalul societății – fondul de investiții, cu suma inițială de 5.000 euro, sumă care se va vărsa la data constituirii societăţii în contul deschis pe numele acesteia. Criteriul de selecție a partenerilor este bazat pe experiență în administrarea unor companii din domeniul IT&C – vechime, număr de angajați, cifră de afaceri.

„Municipiul Oradea își rezervă dreptul de a selecta partenerii în urma analizării cererilor de intenție depuse. (…) Fondul de investiții va fi destinat susținerii companiilor inovatoare de tehnologie cu potențial ridicat de expansiune, din domenii precum cele ale serviciilor IT și software, securitate cibernetică, inteligență artificială, transformare digitală, soluții IT pentru sănătate, FinTech etc. (…) Selecția firmelor de start-up va fi făcută de o echipă de specialiști în domeniu desemnați de acționarii societății administratoare a fondului de investiții. Periodic (trimestrial/semestrial) se vor organiza sesiuni publice de selecție în funcție de sumele disponibile și de numărul de start-up-uri selectate până la acel moment”, transmite Municipalitatea printr-un comunicat de presă.â

Entitățile interesate de parteneriat trebuie să transmită prin poștă sau să depună direct la Primărie – Sala Ghișeelor, până la data de 15 aprilie 2019 inclusiv, ora 12:00, cu mențiunea „Pentru selecția de parteneri în programul «Realizează-te în Oradea!», o scrisoare de intenție în care să prezinte experiența proprie și modul în care dorește să se implice în proiect, cuprinzând obligatoriu referiri la: obiectul de activitate al societății cu mențiunea că este din domeniul IT&C – vechimea societății (minim 2 ani) – număr de angajați, cifră de afaceri pe ultimii 2 ani, faptul că nu înregistrează datorii față de bugetul de stat și cel local, angajamentul de a contribui la capitalul societății (fondul de investiții) cu suma inițială de 5.000 de euro, sub forma unei declarații pe proprie răspundere, sub semnătură privată, Programul de măsuri „Realizează-te în Oradea!”

Condiții privind acordarea finanțării

Condițiile care vor trebui îndeplinite pentru acordarea finanțării sunt următoarele:

* activitatea firmelor finanțate prin fondul de investiții trebuie înregistrată în Municipiul Oradea, iar pentru o perioadă de 5 ani, minim 75% din personalul creativ trebuie să își desfășoare activitatea în Oradea/Zona Metropolitană Oradea (software developeri/arhitecți, designeri, product și project manageri);

* sprijinul financiar va fi acordat sub forma aportului în numerar la capitalul social al societății start-up;

* societatea administratoare va deveni acționar în cadrul start-up-urilor;

* Activitatea fiecărui start-up va fi monitorizată de un tutore desemnat de bordul societății administratoare a fondului de investiții, care va asigura asistență tehnică în activitatea start-up-ului și va monitoriza modul de cheltuire a sumelor alocate.

Calendarul procedurii de selecţie

Calendarul estimat al procedurii de selecţie a partenerilor pentru constituirea și gestionarea unui fond local de investiții în scopul sprijinirii firmelor locale de tip start-up din domeniul IT este următorul:

* 15 aprilie – Depunerea intențiilor partenerilor

* 20 aprilie – Selectarea partenerilor

* 30 aprilie – Aprobarea în Consiliul Local a listei partenerilor și acordul de principiu privind constituirea societății

* 31 mai – definitivarea actului constitutiv și a statutului

* 30 iunie – Constituirea societății

* Iulie – organizarea primei etape de selecție a start-up-urilor