Sticlele cu apă lăsate în mașină pot provoca incendii !

Un clip postat de Inspectoratul pentru Sitiații de Urgență Vrancea arată cum o sticlă din plastic cu apă, lăsată pe scaunul șoferului, în bătaia soarelui, topește tapițeria provocând găuri în ea. Asta pentru că lumina foarte caldă a soarelui căzută peste sticlă și apă creează un efect de lupă asupra tapiţeriei.

Unii specialiști tehnicieni opinează că efectul de lupă e accentuat cu unele condiții: sticla de apă să fie rotundă, plină de apă şi razele soarelui să cadă într-un unghi drept și în acest fel, temperatura poate urca la peste 400 de grade. În acest fel e posibilă generarea unui incendiu care se poate solda cu tragedii.

Mesajul pompierilor de la Vrancea reiese chiar din titlul imaginilor video: “Sticlele cu apă lasate în mașină pe timpul zilei pot provoca incendii”.

În comentariul atașat filmului demonstrativ, pompierii de la Vrancea dau explicații de la un tehnician:

„Dioni Amuchastegui, tehnician auto din Idaho, a împărtăşit pe Facebook un experiment bazat pe o situaţie reală pe care a experimentat-o cu o sticlă de plastic umplută cu apă, pusă pe unul dintre scaunele din faţă ale maşinii sale. Clipul video a fost lansat pentru a-i ajuta pe cei care nu cunosc efectele acestui gest banal care poate provoca chiar şi un incendiu. Da, aţi citit bine, un incendiu.

Tehnicianul povesteşte ce s-a întâmplat în timpul pauzei de prânz, în timp ce conducea camionul şi a văzut cu coada ochiului ceea ce, la început, a crezut că era praful care intra prin fereastră. Dar când a verificat că acestea erau închise, s-a alarmat şi a privit mai atent: ceea ce văzuse era fum, fumul ce preceda incendiul care ar fi urmat să aibă loc în maşină. Şi toate acestea de la o sticlă.

Sticla de plastic pe care o avea Dioni pe scaun avea apă iar, lumina din exterior cădea pe plastic şi, de asemenea, pe apă, provocând un efect de lupă asupra tapiţeriei camionului. Când a scos sticla din maşină, tehnicianul a constatat că făcuse două găuri pe scaunul din faţă. “O sticlă de plastic umplută cu apă poate acţiona ca o lentilă care concentrează energia soarelui într-un singur punct”, a concluzionat el.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, trebuie totuşi să existe anumite condiţii: sticla trebuie să fie rotundă, să fie plină de apă şi razele soarelui să cadă într-un unghi drept. “Cu aceste caracteristici poate depăşi 400 de grade”.

Concluzia pompierilor din Vrancea e preventivă: „Deci, atenție mare!”

ISU Bihor: Pot fi incendii de la efectul de lupă la sticlele cu apă!

Pompierii bihoreni confirmă și ei faptul că se pot isca incendii dacă lăsăm sticle cu apă în mașină, în bătaia soarelui. Mr. Horia Cheregi, de la ISU Crișana Bihor a explicat pentru cititorii Bihon&Jb că apa din sticlă e cea care poate favoriza efectul de lupă, fiindcă o sticlă goală nu se va aprinde:

“Există ca și cauză probabilă efectul de lupă la sticlele cu apă (nu goale), în funcție de nivelul de umplere, amplasare etc. Ideea e că apa din sticle, în anumite condiții, poate crea acest efect. Este o situație care se poate întâmpla. În Bihor nu am avut niciun astfel de caz, de incendiu pornit prin efect de lupă, de la o sticlă cu apă uitată în mașină, la soare puternic. Însă am avut incendii cu efect de lupă de la alte materiale”.

Referitor la mesajul transmis pe Facebook de către pompierii de la Vrancea, mr. Cheregi a spus că e o inițiativă locală de la ISU Vrancea și nu o campanie națională și că ISU Bihor derulează campaniile naționale.

Mr. Cheregi a adăugat că nu știe de statistici referitoare la numărul de incendii cu efect de lupă provocat de sticlele cu apă lăsate în soare, în mașină și că, în Bihor, cele mai multe incendii la mașini au cauze electrice (scurtcircuite provocate din diferite cauze)