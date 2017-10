Studentele de la CSU s-au impus la Braşov

„Aşa cum arata scorul, primul set a fost mai echilibrat, dar fetele noastre au condus pe toate durata acestuia având un avans de trei sau patru puncte, pe final time–out-urile solicitate de gazde la 16-20 şi 21-23 nu au reuşit sa stopeze elanul orădencelor, care si-au edjudevat setul cu 23-25.

În următoarele două seturi, fetele de la CSU Oradea au jucat cu încredere și dăruire şi nu au dat posibilitatea gazdelor să pericliteze deznodamantul fericit. Remarc prestaţia întregii echipe”, a menţionat antrenoarea Mariana Szabo-Alexi.

Căpitanul de echipă, Iuliana Fîcă, a remermorat duelul din semifinalele Campionatului Universitar: „Cu fetele de la Braşov am jucat şi în semfinalele Campionatelor Naţionale Universitare de la Bacău, când am reuşit să câştigăm dupa un meci disputat, pe muchie de cuțit. Mă bucur că am rămas concentrate pe toată durata jocului şi nu am cedat în niciun moment initiativa”.

Lotul CSU Oradea: Iuliana Fîcă, Ana Maria Radu Fîcă, Anca Paşca, Roxana Haidu, Adamcsik Daiana, Giulia Blaj, Andreea Maxim, Antonia Rizea, Andreea Maran, Mădălina Pura, Alexandra Breban, Bikfalvi Alexandra, Atena Petrescu, Delia Suciu şi Talida Goina. Antrenoare: Mariana Szabo-Alexi.

Celelalte rezultate inregistrate: Volei Club Deva – SCMU Craiova 3-2, Medicina Târgu Mureș – Politehnica Timișoara 3-2, CSM Sibiu – FC Argeș Pitești 0-3

Etapa următoare, CSU Oradea va evolua tot în deplasare la SCMU Craiova.