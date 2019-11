„Supraviețuitorul” Bear Grylls va vorbi la Summitul Global de Conducere de la Oradea. Alături de el vor fi consultanți în afaceri, un fost negociator FBI sau un producător de la Hollywood

Cunoscută la nivel mondial drept GLS (Global Leadership Summit), reuniunea este organizată în acest an în peste 1470 de orașe din 135 de țări. Principalul eveniment are loc în Chicago, în timp ce în România prima întâlnire din acest an are loc în reședința Bihorului. Aceasta este urmată de conferințe la Timișoara, București, Cluj-Napoca și Bistrița.

Despre secretele care i-au adus succesul lui Walt Disney și strategii de negociere la îndemâna oricui

În cele două zile ale evenimentului de la Oradea vor fi prezente, live sau prin intermediul proiecțiilor video, 6 personalități din diferite domenii. Unul dintre cele mai cunoscute nume este cel al lui Bear Grylls, realizator al emisiunii ”Tehnici esențiale de supraviețuire”, cu o audiență care depășește 1 miliard de telespectatori. Fostul membru al forțelor speciale britanice va transmite un mesaj despre curaj, bunătate și puterea de a nu renunța.

Un alt nume important pe agenda reuniunii de la Oradea este Devon Franklin, un producător de film premiat la Hollywood. A fost inclus în lista celor mai influenți creștini sub 40 de ani, producând filme împreună cu 20th Century Fox.

Interesantă va fi și prezentarea făcută de Patrick Lencioni autorul care a vândut în cinci milioane de exemplare cărți care au ca subiect munca în echipă.

Un ex-manager al ABC News, alături de militanți sociali, autori de succes și pastorul unei biserici online

Lor li se alătură Craig Groeschel, pastor senior al Life.Church, o biserică inovatoare, răspândită online la nivel global, bloggerul Jia Jiang și antreprenorii sociali Krish Kandiah și Liz Bohannon ori Bozoma Saint John, fost director de brand pentru Uber și șefă a Departamentului de Marketing global pentru consumatori al Apple Music și Itunes.

La finalul conferintei participanții vor putea achizitiona stickul cu toți vorbitorii din Chicago, printre care:

– Ben Sherwood, co-președinte al Disney Media Networks și fost președinte al grupului de televiziune ABC News. Acesta va dezvălui câteva dintre secretele lui Walt Disney în ceea ce privește succesul în perioade de criză.

– Chris Voss, un specialist al FBI, care, timp de aproape un sfert de secol, a fost unul dintre principalii negociatori în cazurile de răpiri internaționale. Devenit consultant în cazurile de negocieri comerciale, Voss a scris un best-seller în care a explicat strategiile de negociere în așa fel încât oricine să le poată folosi la locul de muncă, în afaceri sau în familie.

– Raja B. Singh, un expert contabil din India;

– antreprenoarea Jo Saxton, care va vorbi despre cele trei întrebări la care trebuie să răspundem pentru a duce leadership-ul la un alt nivel.

Cum se pot face înscrierile la GLS Oradea 2019

În total, peste 405.000 de lideri la nivel global vor participa la evenimentele Summitului Global de Conducere și vor învăța cum să își maximizeze influența.

Pentru a participa la GLS Oradea 2019 și a afla secretele din spatele succesului unor personalități de nivel mondial, doritorii se pot înscrie pe pagina oficială a evenimentului. În prețul biletului sunt incluse atât accesul la discuții și prezentări, cât și masa oferită de gazdele de la Opera Events, constând în cină și prânz servite regim de bufet suedez.

Dat fiind interesul ridicat, locurile sunt limitate, astfel că detalii suplimentare legate de numărul acestora și preț pot fi solicitate la numărul de telefon 0730/020.283, respectiv domnului Laviniu Gabor.

E prilejul perfect pentru a învăța de la vorbitori talentați, de a obține o combinație unică de viziune, inspirație și deprinderi practice, pe care le poți aplica imediat. Astfel te poți transforma pe tine și comunitatea din care faci parte.

Advertorial! Hb: 300121