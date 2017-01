Sziget Festival prezintă încă 16 artiști

Cea de 25-a ediție a festivalului va avea loc pe Insula Libertății, în centrul Budapestei, între 9 și 16 august 2017.

Programul muzical din acest an va fi unul variat, pentru toate gusturile, asigură organizatorii. La ediția din acest an și-au confirmat prezența: Kasabian, Billy Talent, Jamie Cullum, The Kills, Clean Bandit and Metronomy, Interpol, Flume, Crystal Fighters, The Pretty Reckless, Fritz Kalkbrenner, Jagwar Ma, Charli XCX, Cashmere Cat, Danny Brown, Sunnery James & Ryan Marciano, Maurice West și Leningrad.

Informații despre bilete și abonamente pe site-ul oficial Sziget Festival.

Lista cu toți artiștii confirmați

Bad Religion

Billy Talent

Cashmere Cat

Charli XCX

Clean Bandit

Crystal Fighters

Danny Brown

Dimitri Vegas & Like Mike

DJ Shadow

Fritz Kalkbrenner

GTA

GusGus

Interpol

Jagwar Ma

Jamie Cullum

Kasabian

Kensington

Leningrad

Mac Demarco

Major Lazer

Maurice West

Metronomy

OH Wonder

Oliver Heldens

Sunnery James & Ryan Marciano

The Kills

The Pretty Reckless

Tom Odell

Two Door Cinema Club

Vince Staples

W&W

Pe lângă concerte, insula va fi animată cu programe diverse: circ, teatru contemporan, dans, teatru stradal, etc.