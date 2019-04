Taximetriștii orădeni, protest anti-Uber

Protestul taximetriștilor a început în jurul orei 14:00 și a avut ca punct de plecare parcarea de la Real din Episcopia. Coloana de taximetriști a circulat pe strada Matei Corvin, iar apoi a urcat pe Centura Oradea până la sensul giratoriu de la intersecția cu Calea Aradului. Peste 30 de taximetriști orădeni și-au continuat traseul spre București, acolo unde vor participa miercuri la protestul național din Piața Victoriei.

„In primul rand, nici pana astazi nu s-a publicat in Monitorul Oficial ordonanta anti-piraterie. Apoi, din cate am inteles din ce a spus domnul vicepremier Suciu, urmeaza sa se dea si o ordonanta care sa creeze un cadru pentru serviciile de tip Uber si Taxify.

Or, aceeasi activitate nu poate fi reglementata, in aceeasi tara, in mai multe feluri. Ori facem paradis fiscal pentru toti, ori nu mai facem pentru nimeni si ne facem treaba potrivit legii”, a declarat pentru Ziare.com Vasile Stefanescu.