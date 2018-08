Teatrul se reîntoarce la emoție, la tineri, la esență

Elvira Rîmbu a venit în fața publicului împreună cu membrii echipei sale: directorul artistic al Trupei Arcadia, Sebastian Lupu, cu directorul artistic al Trupei „Iosif Vulcan”, Andrian Locovei, respectiv cu omul care se va ocupa de selecția pieselor din cadrul Festivalului Internațional de Teatru, fostul director artistic Victoria Balint. Din echipa noului manager face parte în continuare în calitate de director al Ansamblului Crișana interpretul Leontin Ciucur.

– „În teatru, nebunia înseamnă ore și ore de muncă și bucuria de a te afla pe scenă… Cea mai mare bucurie a mea este să joc; jucând teatru, viața mea continuă să aibă sens, vreau să se uite lumea la mine, am ceva de spus acestei lumi”.

– „Actoria pentru mine înseamnă să nu fac parte din marea majoritate care nu are nimic de spus, înseamnă ca eu însămi să nu mă plictisesc niciodată, înseamnă posibilitatea de a împărtăși celorlalți idei, gânduri, emoții, înseamnă încercarea de a schimba sufletele oamenilor așa cum cred eu că ar trebui să fie”.

Sunt doar câteva dintre trăirile Elvirei Rîmbu în relația sa specială cu scena, cu instituția pe care o conduce. Încă din adolescență, Elvira Rîmbu are profilul unei luptătoare.

„După ce am absolvit liceul din localitatea natală cu «Medalia de aur», titlu ce se acordă pentru rezultate excepționale în procesul de învățământ, am plecat de acasă să studiez Arta dramatică, la Institutul de film (VGIK) din Moscova. Aveam 15 ani… Țin minte că era o concurență acerbă, 875 de candidați pe un loc, însă am reușit și, în următorii ani, m-am dedicat întru totul studiului metodic, a însușirii celor mai profunde taine ale actoriei. Am absolvit facultatea ca șefă de promoție”, se prezintă actrița pe pagina sa.

Elvira Rîmbu s-a mai aflat în conducerea Teatrului din Oradea până în urmă cu 8 ani. Împreună cu directorii artistici ai trupelor instituţiei, managerul a vorbit despre programul stagiunii 2018-2019.

Elvira Rîmbu a spus că trupa orădeană se va prezenta în Festivalul de Teatru Scurt cu „Macbeth”, o piesă recent pusă în scenă.

„Consider că în timpul festivalului orădenii trebuie să aibă ocazia să vadă spectacolele altor trupe, pe noi au timp să ne vadă toată stagiunea… Nu am pregătit o premieră, fiindcă nu am dorit să facem ceva numai de dragul de a face. Acesta nu este stilul meu de lucru. Puteam pregăti un spectacol mai mic. Trupa însă era foarte obosită, echipa tehnică la fel, nu poți intra în oameni cu tăvălugul”, a explicat managerul de ce Trupa „Iosif Vulcan” nu intră în Festivalul de Teatru Scurt cu o piesă nou-nouță.

Elvira Rîmbu a spus că ambele trupe vor merge în turnee, în deplasări, fiindcă aceste turnee înseamnă schimb de experiență, dar și promovarea imaginii instituției. „Nu te poți învârti mereu numai în propriul cazan cu ciorbă…”, a punctat Elvira Rîmbu. Patru premiere la Sala Mare şi două la Sala Arcadia. Una dintre ele este de fapt o reinterpretare a spectacolului „Uciderea lui Gonzago”, care s-a jucat pentru scurt timp în 2010. Aceasta e oferta Teatrului „Regina Maria” pentru publicul orădean, în această stagiune.

„Revenim la esenţă, la emoţie”

Acestea sunt liniile în care susține că va acționa directorul artistic al Trupei „Iosif Vulcan”, Andrian Locovei. „Vom exclude decorurile mari, ne vom baza pe profunzime”, a întărit Andrian Locovei. Locovei spune că acum teatrul orădean are doar decoruri mari, ceea ce face greoaie deplasarea spectacolelor în turnee și festivaluri.

În plus, Locovei spune că nu va practica un stil heirupist în pregătirea pieselor, fiindcă până acum regizorul venea repede, spunea actorilor ce își dorește și pleca. Locovei spune că actorii trebuie să stea la masă și să disece ceea ce au de jucat. „Acum nu înțelegem ce jucăm”, a spus actorul.

„Stagiunea 2018-2019 începe la Teatrul Regina Maria în luna septembrie, cu o serie de spectacole care au reușit să ridice publicul în picioare la fiecare reprezentație. Însă noul an teatral se anunță a fi extraordinar din toate punctele de vedere: pe lângă faptul că se reiau cele mai iubite spectacole din stagiunile trecute, se pregătesc proiecte noi, care vor cuprinde opere atât din dramaturgia clasică, cât și din cea contemporană. Vor reveni regizori care au făcut istorie pe scena teatrului orădean și ne vom întâlni și cu unii noi, care cu siguranță ne vor surprinde prin metodele lor deosebite de creație”, spune directorul artistic al Trupei „Iosif Vulcan”.

Stagiunea se deschide cu o noutate!

Spectatorii pot consulta programul Trupei „Iosif Vulcan” a Teatrului Regina Maria, care este stabilit până în luna decembrie și își pot achiziționa deja bilete pentru reprezentațiile pe care doresc să le vizioneze de la Agenția Teatrului și de pe site-ul biletmaster.ro.

Prima premieră a stagiunii va avea loc duminică, 14 octombrie, de la ora 19:00, la Sala Arcadia, şi aduce în prim-plan un regizor orădean tânăr, care şi-a finalizat studiile la Viena, Alexandru Weinberger-Bara, fiul scenografei Vioara Bara și al lui A.J. Weinberger, care va pune în scenă „Domnişoara Iulia” de August Strindberg.

Trupa „Iosif Vulcan” pregătește pentru luna noiembrie și o premieră la Sala Mare, un text contemporan din dramaturgia turcească: „Avalanșa” de Tuncer Cücenoglu. Spectacolul va fi regizat de Petru Vutcărău, regizor și actor originar din Republica Moldova, cunoscut și apreciat de publicul orădean, care se va afla la a șaptea colaborare cu Teatrul „Regina Maria”.

În a doua parte a stagiunii ne vom putea bucura de încă trei premiere: un spectacol din dramaturgia clasică, regizat de Claudiu Goga, artist multi-premiat, deținător al unui premiu UNITER încă de la debut, un spectacol din dramaturgia americană contemporană, regizat de Erwin Șimșensohn, un tânăr director de scenă a cărui activitate artistică a fost deja recompensată cu nominalizări și premii importante, bucurându-se chiar de o nominalizare pentru cea mai bună regie în cadrul Festivalului de Teatru Scurt de la Oradea, ediția 2016, și un spectacol din dramaturgia contemporană românească, regizat de Radu Iacoban, al cărui nume a devenit din ce în mai cunoscut în teatrul românesc, conturându-se sub o triplă etichetă – de actor, de regizor şi de dramaturg.

De asemenea, se va relua un proiect apreciat de publicul orădean: „Uciderea lui Gonzago” de Nedialko Yordanov, regizat de Petru Vutcărău la teatrul din Oradea în 2010. Petru Vutcărău, regizor şi actor originar din Republica Moldova, se va afla la a şaptea colaborare cu Teatrul „Regina Maria”.

Spectatorii pot consulta programul Trupei „Iosif Vulcan” a Teatrului „Regina Maria”, care este stabilit până în luna decembrie, şi îşi pot achiziţiona bilete pentru reprezentaţiile pe care doresc să le vizioneze de la Agenţia Teatrului şi de pe site-ul biletmaster.ro.

„Să dăruiesc tinerilor teatrul”

Aceasta e cea mai mare provocare a directorului Trupei „Arcadia”, Sebastian Lupu. Acesta vine din zona de teatru independent, Teatrul Artemotion, unde a anunțat că își va suspenda activitatea până în decembrie. Tocmai realizările în zona independentă, faptul că Sebastian Lupu a reușit să facă teatru fără bani, pare să fi fost un argument în a-l alege pe această poziție.

Sebastian Lupu, deși e obișnuit cu aparițiile publice, a mărturisit că e emoționat, deoarece postura aceasta este o mare provocare pentru el. Cu atât mai mult cu cât imediat după ce a semnat contractul, trupa a plecat în vacanță și nu a avut timp să discute cu actorii proiectul său. De altfel, Sebastian Lupu a mărturisit că a rămas fără cuvinte 30 de secunde atunci când managerul interimar Elvira Rîmbu i-a spus ce îi propune.

„Este absolut minunat tot ceea ce s-a făcut până acum la Arcadia, dar total insuficient. Provocarea este să facem spectacole pentru toate vârstele copilăriei, deoarece noi ne-am cam oprit la copiii de 9 ani cu spectacolele. Foarte repede trebuie să pregătim spectacole pentru copii de 12-13 ani. S-au mai făcut, dar până acum preadolescenții mai puteau fi interesați de teatru doar sporadic, cu câte un spectacol”, a spus Sebastian Lupu.

Planul lui Sebastian Lupu vine să răspundă unei necesități reale. Copiii mergeau la spectacole de teatru până la 9-10 ani, după care această categorie de public tânăr nu se mai regăsea în oferta de spectacole a Teatrului, decât ocazional, pierzând practic legătura cu lumea teatrului, în care se mai putea regăsi doar după 15-16 ani.

„Isprăvile lui Păcală” va fi primul spectacol adresat acestei categorii de vârstă, 12-13 ani. „Păpușile or să dispară pentru o vreme”, a anunțat Sebastian Lupu. În programul Trupei Arcadia au fost incluse producţiile „Isprăvile lui Păcală”, în regia lui Petre Ghimbăşan, şi „Cei trei muschetari”, o adaptare după celebrul roman al lui Alexandre Dumas, „Regele Smoc de Barbă” şi „Apolodor, pinguinul călător”, realizat cu cel pe care Sebastian Lupu îl numește mentorul său, Ioan Mânea.

Sebastian Lupu a anunțat că vor fi introduse spectacole în școli, și acestea vor avea o frecvență de 1, 2 pe săptămână. Sebastian Lupu a vorbit și despre un nou concept, introducerea spectacolelor video pe scenă.

Gata cu austeritatea la Crișana!

Leontin Ciucur, directorul artistic al Ansamblului Artistic Profesionist „Crişana”, vizează mai multe deplasări la festivaluri în prima parte a stagiunii.

„Perioada de austeritate impusă ansamblului de fostul manager s-a încheiat. Este o perioadă de descătușare”, a spus Leontin Ciucur.

Acesta a anunțat că a reușit să facă și costume noi, sau să le completeze pe altele. Și cu sprijinul Consiliului Judeţean, după cum a precizat Ciucur, o parte din ansamblu se va deplasa în Statele Unite ale Americii, pentru a cânta comunităţii româneşti din Sacramento.

Victoria Balint a spus că spectatorii vor avea la dispoziție în stagiunea 2018 – 2019 patru tipuri de abonamente: de premieră, standard (adulți), pentru pensionari și pentru studenți și vor putea fi achiziționate în perioada 1 septembrie – 1 noiembrie 2018 de la Agenția Teatrului.

„Sperăm ca și stagiunea aceasta să ne bucurăm de dragostea dumneavoastră, să ne onorăm actorii prin săli pline la spectacole și aplauze necontenite, îmbogățind astfel împreună viața culturală orădeană. Vă așteptăm la teatru!”, a transmis Elvira Rîmbu.