Toamna Orădeană 2018, la Cetate și pe pietonala Alecsandri. Street Food și concerte Holograf, Carla’s Dream, Antonia

Timp de 4 zile, orașul nostru va fi cuprins de o atmosferă de sărbătoare, în care cultura, mozaicul etnic, concertele LIVE și surprizele culinare se vor împleti într-o armonie de spectacole, culori și gusturi.

Cetatea Oradea va deveni din nou locul unde se va scrie istorie, una despre oameni frumoși, mâncare grozavă și muzică excelentă.

Concerte la Cetatea Oradea

Scena principală a festivalului, aflată în Cetate, va găzdui pe parcursul celor 4 zile de eveniment nu mai puțin de 9 concerte extraordinare: Carla’s Dreams, Irina Rimes, Holograf, Antonia, Elena Gheorghe, Șuie Paparude, Macanache & Band, Damian Drăghici & Brothers, Vanotek & Quartet. Cu toții ne vom întâlni la Toamna Orădeană, ediția 2018.

Și curtea interioară a Cetății va fi cuprinsă de atmosfera de festival, urmând a fi animată timp de 4 zile de cei de la VRTW (Vinyl, Rum, Tapas & Wine). Aceasta este o comunitate de artiști, iubitori ai muzicii bune, care promovează descoperirea muzicală și încearcă să schimbe ideea conform căreia muzica se bazează numai pe „hit”-uri.

Ca în fiecare an, copiii vor avea parte de un program ingenios, plin de activități și atracții, la Fun Zone-ul conceput special pentru ei.

Evenimente pe Alecsandri

În urma restricțiilor aplicate pentru menținerea pavajului din Piața Unirii, pentru prima dată de la renovare, aceasta nu va găzdui evenimente în cadrul Toamnei Orădene. În schimb, o parte din evenimente se vor desfășura pe cea mai nouă pietonală, Vasile Alecsandri. Artiști stradali și personaje fascinante vor susține aici spectacole interactive.

Festivalul Toamna Orădeană este organizat de Asociația pentru promovarea turismului din Oradea și regiune (Visit Oradea), cu sprijinul Primăriei Municipiului Oradea și al Agenției Why Not Us.

Street Food revine la Toamna Orădeană

Pentru al treilea an consecutiv, cei mai faimoși vendori de la Street Food Festival vor fi prezenți la Toamna Orădeană. Lângă aceștia se vor alătura cele mai apreciate restaurante din Oradea.

Evenimentele din cadrul ediției 2018 a Toamnei Orădene se vor încheia duminică, 7 octombrie, cu un foc de artificii lansat de la Cetatea Oradea.