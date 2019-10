Tot nu putem învinge Steaua

Conform așteptărilor, vicecampioana CSM Oradea nu a avut probleme la calificarea în grupa locurilor 1-4, situându-se pe locul secund după turneele de la Brașov și Focșani.

Echipa noastră a înregistrat la Focșani două victorii facile, cu Sportul Studențesc, scor 17-9, respectiv Rapid, scor 15-4, dar a fost învinsă de Steaua, scor 4-7, în prima confruntare directă din actuala ediție.

CSM Oradea a pierdut primul duel cu Steaua, dar acest fapt nu va conta în economia campionatului, întrucât rezultatele primelor două turnee se vor șterge, întrecerea reluându-se de la zero în cele două grupe valorice. Partida cu Steaua a avut o desfășurare ciudată. După un prim sfert echilibrat, scor 1-1, Steaua s-a dezlănțuit în sfertul secund, pe care l-a câștigat cu un sec 5-0 și meciul era practic jucat. „Noi nu am reușit să înscriem, pentru că mingea nu a vrut parcă să intre în poartă. Am avut patru aruncări în barele porții, în timp ce Steaua a marcat la toate atacurile”, a explicat Dorin Roșca, organizator de competiții al CSM Oradea. Formația orădeană a redus din ecart în sfertul trei, în care s-a stabilit de altfel scorul final, 7-4 în favoarea bucureștenilor. Echipa noastră a fost cu gândul mai mult la meciul de miercuri, cu CN Mataro, din sferturile de finală ale LEN EuroCup. CSM Oradea va trebui însă să-și îmbunătățească prestația ofensivă, pentru a putea emite pretenții în dificila partidă care urmează.